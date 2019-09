Réforme de la gouvernance des banques publiques : Réclamée et tant attendue

Le Gouvernement, en réunion mercredi dernier, propose la professionnalisation des Conseils d'administration desdites banques.

A ce sujet, M. Mourad Goumiri, expert financier, propose de «s'attaquer au problème du financement de l'économie de manière générale et non pas aux instruments de ce dernier. A ses yeux, «c'est tout un programme qui devra être cohérent et transparent», et surtout, «revenir sur la configuration des banques publiques, qui ont été artificiellement décuplées, lors de l'opération de la restructuration organique, pour arriver à seulement deux banques publiques à fort coefficient capitalistique et dotées d'une ingénierie financière moderne, sur la place financière, avec des missions de financement spécifiques, non contraignantes». Les banques publiques jouent un rôle clé en contrôlant une part importante du marché : elles collectent 87% des dépôts et octroient 89% des crédits. Face à une morosité économique dans un contexte politique compliqué où la commande publique, en forte baisse, la réforme des banques publiques devient impérative. Les experts ont appelé à la clarification du rôle actuel «ambigu» des banques publiques. Les coûts associés à l’exécution des objectifs non commerciaux des pouvoirs publics doivent être compensés par des affectations budgétaires transparentes et non être noyés dans les bilans des banques faussant ainsi l’évaluation de la performance. Cette séparation, affirment-t-ils, permettra, en outre, une responsabilisation accrue du top management de nos banques publiques. Il est impératif de mettre fin aux injonctions externes qui ont un effet négatif sur l’allocation optimale des ressources. Le respect de l’autonomie des entreprises et la mise en concurrence directe avec les banques privées doivent être la règle. Rappelons, par ailleurs, que lors de sa dernière réunion, le gouvernement, à propos de cette réforme de gouvernance des banques publiques, soulignait que «cette proposition de réforme s’inscrit dans le cadre de la consolidation des efforts de modernisation du système bancaire et financier initiés par notre pays en soutien au développement économique».

D’où «l’importance de transformer les banques publiques en institutions financières œuvrant au service du développement économique dans le but de développer et collecter l’épargne des opérateurs économiques, des ménages et des privés, financer l’économie et soutenir le développement économique, diversifier les différents types de médiation bancaire et diversifier l’offre basée sur les nouvelles technologies financières». Selon un communiqué du premier ministère, cette proposition fait suite à un «diagnostic approfondi», mené sous la supervision du ministre des Finances, lequel a révélé la nécessité de réformer la gouvernance des banques publiques, selon les standards internationaux en vigueur, compte tenu des défis auxquels font face ces banques en termes de rendement, d’efficacité, de gestion et d’approches prospectives.

Fouad Irnatene