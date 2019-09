Conjoncture : Performance et engagement

Il est évident qu’on ne pouvait négliger cet aspect de la réforme de la gouvernance des banques publiques, lorsque toute la démarche du gouvernement est censée être guidée par l'impératif retour à un processus budgétaire imprégné des principes de rigueur dans la gestion des ressources financières et de rationalité dans les dépenses publiques. Des fondamentaux appelés à conduire l’approche globale devant logiquement consacrer les objectifs de transparence, de prudence et de responsabilité en matière de gérance des deniers de l’Etat. Et, dans ce contexte où le pays fait face à une rareté des ressources, le système financier, bancaire notamment, est appelé à suivre la cadence en s’inscrivant dans cette démarche. Aussi, l’accent est mis sur le rôle des banques dans l’étape à venir, où elles devront développer leurs capacités d’accompagnement de l’économie nationale, au plan de l’expertise et de l’analyse, améliorer leurs mécanismes de financement et développer de nouveaux produits financiers alternatifs en matière de rendement réel. Autrement dit, les banques seront appelées à consolider leurs processus d'inclusion financière, cette dernière se mesurant « par la disponibilité en termes d’offre des services financiers et par leur utilisation en termes de demande, ainsi que par la qualité de ces services ». Il sera question pour les banques publiques d’être compétitives, concurrentielles et attentives aux besoins du marché et de l’économie, et faire en sorte que l’arsenal financier mis sur le marché soit plus performant et plus rentable. Aujourd’hui, les experts et opérateurs économiques, qui plaident pour cette réforme, sont unanimes à dire que la problématique de l’allocation des ressources reste posée dans un système financier, à majorité public, et qui consacre l’essentiel de ses activités à l’importation. Le déficit dans la création d’entreprises ainsi que les contraintes liées au financement de l’investissement confirment, si besoin est, le rôle capital des banques dans l’économie nationale et, par conséquent, cette nécessité de réforme de ce secteur vital pour l’accompagnement du développement du pays. La proposition de réforme de la gouvernance des banques publiques, qui répond ainsi à l’objectif de consolidation « des efforts de modernisation du système bancaire et financier initiés par notre pays en soutien au développement économique», met en avant l'importance d’ériger les banques publiques en « institutions financières œuvrant au service du développement économique, dans le but de développer et collecter l'épargne des opérateurs économiques, des ménages et des privés, financer l'économie et soutenir le développement économique, diversifier les différents types de médiation bancaire» ainsi que « l'offre basée sur les nouvelles technologies financières». Toute une approche qui devra arrimer les banques aux « standards internationaux en vigueur, compte tenu des défis auxquels font face ces banques en termes de rendement, d'efficacité, de gestion et d'approches prospectives». Cette refonte des missions des banques suggère également de «développer des systèmes efficaces de contrôle des performances financières de l'Etat et de renforcer la transparence et la production de données sur les politiques de développement». Les banques devront œuvrer aussi dans le sens d’une plus grande efficacité, à travers la diversification de leurs prestations, d'intégration financière et de financement de l'économie pour une croissance plus inclusive. La relance de la réforme du système bancaire national s’avère, en fait, incontournable en cette période de manque structurel de liquidité sur le marché financier et d’absence d’alternatives au financement conventionnel. Force est d’admettre que les banques sont particulièrement sollicitées dans cette phase difficile pour jouer pleinement leur rôle d’accompagnateur du développement du pays, d’où le souci d’amener ces dernières à plus d’engagement dans l’économie du pays.

D. Akila