Panneaux photovoltaïques : La qualité des produits locaux laisse à désirer

Doté d’un laboratoire de certification des panneaux photovoltaïques, le Centre des énergies renouvelables, comme le revendique son directeur, appelle au renforcement du contrôle, précisant qu’il y va de la préservation de l’image du pays, engagé à développer les énergies renouvelables, dans le cadre d’un nouveau mix énergétique.

Des échantillons de produits nationaux et étrangers sont testés. Pour la production locale, déplore le Pr Yassaâ, «la qualité laisse à désirer». D’où la nécessité, revendique-t-il, de doter ce contrôle du caractère obligatoire dans le cahier des charges, ajoutant que l’amélioration de la qualité et de la performance «éviteront des surcoûts qui résultent, entre entres, des problèmes de dimensionnement». D’autre part, le Pr Yassaâ, dans un édito publié au numéro 47 du Bulletin des EnR, souligne que «la transition énergétique doit se préparer selon une vision très claire et des objectifs quantifiés et affichés. Pérenniser l’accès à l’énergie à tous les Algériens, y compris les générations futures, et ce, avec le plus faible coût possible, passe, selon toutes les analyses, par le développement des énergies alternatives puisque, à terme, le gaz à lui seul ne pourra pas garantir cela. A propos des projets engagés, l’universitaire souligne qu’ils sont développés autour des solaire photovoltaïque, solaire thermique, géothermie, efficacité énergétique, éolien, bioénergie et l’hydrogène. Les applications qui en résultent touchent un grand nombre de secteurs, tels qu’énergie, industrie, bâtiment, agriculture, transport, eau et environnement. Les orientations de ce programme, explique-t-il, «visent essentiellement la maîtrise des volets technique et technologique spécifiques à la conversion d’énergie des ressources renouvelables mettant en jeu des petites, moyennes et grandes capacités. Dans cette optique, enchaîne le Pr Yassaâ, «des protocoles d’étude de performance et de fiabilité des centrales photovoltaïques ou éoliennes déjà mises en service ont été élaborés en vue de capitaliser les leçons et expériences du terrain, notamment dans des sites caractérisés par des conditions climatiques extrêmes, comme celles prévalant dans le Grand Sud algérien». Sur un autre plan, poursuit le premier responsable du CDER, «des nouveaux projets ont été initiés dans le but d’une évaluation rigoureuse des potentiels renouvelables ainsi que l’identification des sites éligibles à l’implantation de fermes solaires ou éoliennes, tout en contribuant à la prévision de la production en tenant compte des données météorologiques». A ses yeux, pour réussir la transition énergétique, «la première priorité doit être accordée à l’investissement dans le savoir-faire, l’engineering et l’innovation, dont la rentabilité sur la conduite des projets futurs de grande envergure pourrait être payante à plus d’un titre, notamment en assurant une exploitation plus rationnelle tout en minimisant les frais d’études, de maintenance». Par ailleurs, l’universitaire avait relevé qu’à l’absence de coordination intersectorielle s’ajoutent le changement du paradigme énergétique, difficile à opérer à cause de la résistance aux changements, notamment dans le secteur de l’énergie, les prix non compétitifs par rapport à l’énergie subventionnée, la non-diversification du secteur du transport de l’énergie, la non-adaptation de la réglementation technique «grid code» aux énergies renouvelables, et le manque d’études rigoureuses sur les capacités d’accueil réelles du réseau électrique national et son développement en adéquation avec les objectifs d’intégration des énergies renouvelables.

Fouad Irnatene