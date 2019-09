Securité routière et Maux sociaux : Vaste campagne de sensibilisation à Sétif

En application d’un imposant programme de sensibilisation destiné à la population scolarisée, mis en œuvre en coordination avec la direction de l’éducation sur un territoire de compétence de 402 établissements de différents cycles d’enseignement, les services de la police relevant de la Sûreté de la wilaya de Sétif n’ont pas tardé à investir le terrain et intensifier leurs actions à l’effet de protéger le plus possible cette frange exposée aux dangers de la route et autres fléaux non moins sensibles.

Cette initiative, très bien acceuillie par les parents d’élèves, a débuté de l’école Medjaouri-Med, au centre ville de Sétif, où les nombreux élèves ont écouté avec attention les premiers conseils et leçons des cadres de la police désignés pour encadrer cette opération et qui, pour l’occasion, se sont penchés notamment sur les règles essentielles de la sécurité routière et l’impact positif produit par leurs respects sur le chemin de l’école.

Des conseils sur lesquels les éléments de la police sont revenus plus d’une fois mettant par la même l’accent sur la nécessité d’éviter certains comportements et des moments d’inattention qui peuvent être fatals et qui les exposent, souvent, à des accidents regrettables, même si le facteur humain, notamment ceux qui sont au volant de leurs véhicules constituent souvent, pour ne pas dire toujours, la cause essentielle de ces accidents.

Des moments opportuns à l’issue desquels les élèves du moyen et du secondaire, scolarisés sur le territoire de compétence des 18 sûretés de daira, ont reçu des conseils et recommandations face à d’autres fléaux sociaux non moins dangereux qui, faute de précaution, peuvent en effet les entrainer dans le monde de la drogue. L’autre volet non moins important inhérent à une utilisation saine et sécurisée de l’internet a fait lui aussi l’objet de conseils aussi importants.

F. Zoghbi