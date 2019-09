Consommation de poisson en Algérie : Une protéine qui fait défaut

Intégrer le poisson dans notre menu quotidien n’est pas pour demain. Nos tables affichent une «hostilité» certaine et avérée face aux espèces aquatiques vertébrées. Toutes les variétés, sans exception aucune, sont passibles de délit, de dénigrement et de clabaudage. La dorade, le rouget, le pageot, le mérou, la crevette, pour ne citer que ces derniers, ne sont pas les bienvenus dans la cuisine de la famille algérienne qui opte, désormais, pour une rupture définitive avec le poisson. C’est un procès... sans appel. La sardine, presque le moins cher, n’échappe point, à son tour, aux décisions fermes et irréversibles des ménagères. Pour des raisons de coût, d’indisponibilité, on se passe de ce genre de protéines. On va jusqu’à renonce carrément au fameux régime méditerranéen, basé principalement sur la consommation du poisson. Les espèces halieutiques ne courent pas les rues -ou plutôt les maisons- qui se mettent au régime antipoisson. Avec la crevette vendue à 2.200 DA, le merlan à 1.800 DA, la dorade et le calamar à 1.200 DA, la raie à 800 DA et la sardine qui se transforme, la plupart du temps, en produit «coté» en bourse dont le prix frise actuellement les 250 DA le kilo contre 500 DA il y a quelques mois seulement, parler du poisson est un luxe. Il faut savoir que l’Algérie, bien qu’elle soit un pays méditerranéen, avec 14 wilayas côtières et un littoral qui s’étend sur plus de 1.200 km, n’est pas une grande consommatrice de poisson, contrairement à nos pays voisins. Il faut savoir que le taux de consommation en poisson chez nous se situe actuellement autour de 5 kilogrammes par habitant annuellement. Un chiffre insignifiant si l’on sait que certains pays —cas d’Italie— consomment plus de 20 kg de poisson par an et par habitant. Aujourd’hui, des efforts sont consentis en Algérie pour augmenter la production halieutique, à travers la mise en place de stratégies pour le développement de cette activité à travers l’encouragement des investisseurs dans le domaine de l’aquaculture, mais ces actions ne se répercutent pas sur les prix du poisson qui demeurent élevés pour le citoyens qui se rabattent sur le poisson congelé, lequel n’est pas à la portée de la famille algérienne également. Il faut rappeler que la production a connu une petite évolution pour se situer autour de 108.000 tonnes en 2017, contre 102.000 t en 2016. Même constat pour l’aquaculture qui enregistre 4.200 tonnes en 2017. Il est vrai aussi que le secteur de la pêche a inscrit dans sa feuille de route d’aller vers l'augmentation de la production globale pour atteindre les 200.000 tonnes, avec une production de l’ordre de 100.000 t/an, pour la pêche en mer et autant pour l'aquaculture, néanmoins le citoyen attend que ces chiffres se répercutent également sur le prix du poisson qui demeure pour lui, de nos jours, une sorte de fruit exotique, hors de portée.

Samia D.