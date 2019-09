Vente de poisson dans des emballages en bois à Béjaïa : des conditions d’entreposage inquiétantes

Ainsi, le décret interministériel du 28 avril 2010, publié au Journal officiel du 20 juin de la même année, interdisant la commercialisation du poisson dans les casiers en bois, à partir de janvier 2011, en les remplaçant par des caisses en plastique, n’a pas connu un effet positif chez les pêcheurs et vendeurs de ce produit ainsi qu’auprès des services sous tutelle du ministère de la pêche et des ressources halieutiques. En effet, les ex-ministères de la Pêche et des Ressources halieutiques et celui de l’Agriculture et du Développement rural ont fixé les nouvelles conditions des contenants d’entreposage et les transports des produits de pêche et de l’aquaculture qui devraient prendre effet à la fin de décembre de l’année 2010. A partir de cette dernière date, toutes les caisses contenant le poisson seront en plastique alimentaire afin d’éviter les risques sanitaires causés par les caisses en bois non alimentaires. Ces nouvelles caisses en plastique, qui devraient être généralisées à travers le territoire national, faciliteront également l’exportation des produits de la pêche et de l’aquaculture dans de meilleures conditions sanitaires. Selon l’arrêté cité, l’utilisation des caisses en bois constitue un risque majeur pour la santé du consommateur, raison pour laquelle il sera procédé à leur substitution par des caisses en plastique alimentaire, appelé également dans le jargon commercial polyéthylène. L’Algérie est en effet parmi les rares pays qui continuent à commercialiser le poisson dans les caisses en bois. Certes, dès le début de l’annonce de la décision, certains pêcheurs ont accueilli favorablement la nouvelle, mais concrètement, l’application n’a pas été suivie sur le terrain et la tutelle n’a pas jugé nécessaire de mettre en place les mécanismes utiles pour sa mise en œuvre. C’est d’ailleurs ce que nous avons constaté à travers les différentes poissonneries et autres lieux de vente de poisson visités. La sardine, qui est vendue il y a quelques jours à 600 DA/kg, a connu cette dernière semaine une baisse de prix importante atteignant 300 DA le kilogramme, mais les conditions de vente et d’entreposage n’ont pas connu d’effet positif, elle est toujours entreposée dans des caisses en bois crasseuses sous une couche de glace et dans des conditions sanitaires déplorables.

Les pêcheurs et vendeurs, que nous avons interrogés, sont favorables à cette décision et déclarent : «Les caisses en bois constituent un danger pour la santé du consommateur, car il y a des microbes qui s’accrochent au bois. Par ailleurs, leur nettoyage est difficile et elles se détériorent plus vite. Avec les caisses en plastique, le poisson sera mieux présenté aux consommateurs et le nettoyage sera plus facile.» Mais la réalité du terrain est tout autre. Bien que les deux anciens ministères soient jumelés actuellement dans un même ministère, à savoir le ministère de l’agriculture, du développement rural et de la pêche, cette louable initiative est mise aux oubliettes et personne n’ont parle.

A ce jour, tous les vendeurs que nous avons rencontrés à travers les points de vente de poisson dans la ville de Béjaïa n’ont pas changé leurs caisses alors que les services de contrôle chargés de l’application de cette mesure demeurent absents sur le terrain. Après plus d’une année, le poisson est toujours commercialisé dans des caisses en bois dont l’hygiène laisse à désirer; des caisses vétustes et crasseuses alors que le prix du poisson ne cesse de grimper. Le consommateur, habitué depuis longtemps à cette situation, ignore que ces caisses en bois peuvent nuire à sa santé. Les initiateurs de cette décision d’interdiction doivent la relancer dans les plus brefs délais avant que les mesures arrêtées ne tombent dans l’oubli. Il appartient au ministère du secteur concerné de prendre les mesures utiles afin que la santé du consommateur soit réellement une priorité à préserver et non pas des actions qui s’estompent au fil des années.

Mustapha Laouer