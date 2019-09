Concert du groupe Musicano à la salle Sahel : Une savante fusion de genres

C’est devant une salle presque vide que le groupe Musicano s’est produit dans l’après-midi de samedi dernier au niveau de la salle de cinéma Sahel située dans la commune de Cheraga.

Cependant le groupe Musicano a transporté le public présent de la salle Sahel dans un voyage-découverte dans toute la sensualité d’un univers fascinant, à travers le mélange des genres musicaux à savoir le latino, l’oriental, le jazz, le blues, la pop algérienne, ainsi que l’occidental.

Le groupe a reproduit les titres les plus connus de Babylone et El Dey dans des versions revisitées.

À l’instar de Babourlouh, Ya zina, Maria dans une version roumba-flamenco, le groupe a en outre interprété les anciens titres du groupe mythique Gipsy King.

Répondant à une question, en marge de ce concert, relative aux prochains projets du groupe, le manager de ce groupe, M. Chemseddine Benmohra, répond : «Nous sommes en pleine préparation d’un single, dans un style de pop algérienne. Je n’en dirai pas plus à ce sujet, c’est une surprise qui sera diffusée d’ici la fin de l’année sur les ondes de la radio algérienne». Il y a lieu de noter que ce concert a été organisé par l’établissement Arts et culture de la wilaya d’Alger et ce, dans le cadre de leur programme d’activités culturelles.

Sihem Oubraham