Portes ouvertes sur les ateliers pédagogiques : La culture investit la rue à Sétif

En investissant la rue avec des clowns pour drainer les enfants et leurs parents aussi vers les espaces de la maison de la Culture Houari-Boumediène, qui ouvraient ses portes sur des ateliers pédagogiques, également exposés au grand air. Les responsables de cette infrastructure culturelle ne pouvaient pas trouver mieux pour entamer l’année culturelle et renflouer par la même les inscriptions sur tous ces beaux lieux d’apprentissage, jusque-là cachés dans les sous-sols.

L’initiative est donc louable à plus d’un titre tant elle permet à cette immense activité de ne plus seulement être cloisonnée dans des galas et autres prestations théâtrales et permet au public de se fondre au grand bonheur de leurs enfants dans bien d’autres activités non moins intéressantes qui sont assurées dans ces nombreux ateliers par les animateurs de cette maison de la culture qui a formé tant de jeunes talents, qui occupent désormais la scène sur bien des fronts de l’activité culturelle.

Samedi dernier, ouverture des portes en présence du chef de cabinet du wali, du directeur de la culture, de membres du Conseil exécutif de la wilaya et des cadres de ce secteur, ainsi que des parents accompagnés de leurs enfants, par l’ex-directeur de la maison de la culture Mebarkia-Embarek, récemment installé à la tête de cette structure, qui n’a pas caché son intention de booster cette activité pour attirer le plus grand nombre de personnes, créer un coup de cœur chez les enfants notamment, et partant, permettre à bien d’autres talents en herbe d’émerger. La cérémonie d’ouverture a été marquée par une pièce théâtrale pour enfants intitulées «Amis, partout où que l’on soit». «Le projet d’avenir, que nous envisageons de mettre en œuvre également, nous permettra d’aller jusque dans les quartiers et autres localités éloignées pour présenter les activités de la maison de la culture aux plans éducatif et de la formation et susciter ainsi par tous ces ateliers vivants l’interêt du public et des enfants notamment et tous ces jeunes talents que nous encouragerons et accompagnerons là où ils se trouvent», soulignera le directeur de la maison de la culture qui fonde beaucoup d’espoir sur cette vision prospective.

Autant d’ateliers qui fonctionneront tous les mardis après-midi et les samedis dans des domaines aussi importants les uns que les autres et permettront aux amoureux de la culture d’apprendre et se distinguer au niveau de ce qui a trait à la bibliothèque, l’informatique, le laboratoire de langues, la musique, les travaux manuels, la calligraphie arabe, le dessin, les arts plastiques, la danse, la littérature arabe... Autant d’ateliers qui feront l’objet de larges expositions et de démonstrations vivantes jusqu’au 4 octobre.

F. Zoghbi