Grand angle : Signaux contradictoires

A Tripoli, les combats se poursuivent au sol et une autre bataille fait aussi rage depuis quelques mois dans le ciel libyen, entre drones turcs et émiratis. C’est le signe que les belligérants sont décidés à en découdre par les armes. Pourtant, la veille de la tenue, jeudi dernier, à l’ONU, d’une réunion présidée par l’Italie et la France et à laquelle avaient été conviés les soutiens de Khalifa Haftar et de son rival Fayez al Sarraj, chef du gouvernement reconnu par la communauté internationale, l’homme fort de l’Est libyen s’est dit ouvert au dialogue. « En fin de compte, il faut dialoguer et s'asseoir autour d'une table de négociations», a concédé le maréchal dans un communiqué. Face à ces signaux contradictoires, force est de s’interroger si la déclaration du maréchal ne serait pas une simple ruse d’un militaire qui maitrise à la fois l’art de la guerre et de la diplomatie. Aussi, la question est de savoir s’il faut prendre au sérieux la dernière déclaration du maréchal Haftar, dont l’offensive menée depuis le 4 avril a sérieusement compliqué la crise? Elle est sujet à caution, d’autant que le porte-parole de son armée affirmait quelques jours auparavant que « la solution militaire est la meilleure solution pour restaurer la sécurité et rétablir la loi» en Libye, estimant également qu' «il était trop tard pour reprendre le dialogue». Faut-il aussi rappeler que ce n’est pas la première fois que le maréchal Haftar déclare vouloir dialoguer, sans pour autant donner suite à ses engagements. Le «il n'y aura pas de solution militaire en Libye» du chef de la diplomatie française, dénote t-il d’un recentrage de la position de la France accusée de soutenir Haftar ? C’est possible. Tout comme est possible que Paris et Rome désormais «en phase» pour avancer vers une sortie de la crise aient enfin décidé de prendre le taureau par les cornes en rappelant à l’ordre les autres soutiens des deux belligérants, et partant pouvoir «embrayer sur le processus politique». Car, il n’est un secret pour personne qu’en Libye, c’est une guerre par procuration qui y est livrée. Pour preuve, en dépit de l’embargo imposé par l’ONU, les deux belligérants continuent à être approvisionnés en armements. C’est dire que la déclaration de Haftar aurait pu être un premier signal positif quant à la relance du processus politique, si la réalité du terrain n’était pas vite venue le contredire.

Nadia K.