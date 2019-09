Syrie : Damas demande aux états-Unis et à la Turquie de retirer leurs forces

Les Etats-Unis et la Turquie, qui maintiennent une présence militaire illégale dans le nord de la Syrie en violation du droit international et de la Charte des Nations unies, doivent se retirer du pays, a demandé samedi le vice-Premier ministre et ministre des Affaires étrangères et des Expatriés de la République arabe syrienne, Walid Al-Mouallem. S'exprimant lors du débat général de la 74e session de l'Assemblée générale des Nations unies, M. Al-Mouallem a déclaré : «Ils (Etats-Unis et Turquie) se sont montrés si arrogants qu'ils sont allés jusqu'à mener des discussions et parvenir à des accords sur la création d'une soi-disant «zone de sécurité» à l'intérieur même de la Syrie, comme s'ils prévoyaient d'établir cette zone sur le sol américain ou turc !».

«Toutes les forces étrangères opérant sur notre territoire sans notre autorisation sont des forces d'occupation et doivent se retirer immédiatement», a dit le responsable syrien, ajoutant que «s'ils refusent, nous avons le droit de prendre toutes les contre-mesures autorisées par le droit international».