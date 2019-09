Chine - Etats-Unis : La grande fracture ?

La retenue diplomatique entre Pékin et Washington n’est désormais plus de rigueur. Entre les deux capitales, le torchon brûle et la corde qui maintient un semblant de relation de façade risque de casser à tout moment, provoquant ainsi une fracture aux retombées catastrophiques sur le reste du monde.

A la tribune de l'ONU, la voix du chef de la diplomatie chinoise Wang Yi n’a pas tremblé et était ferme.

«La Chine ne sera jamais effrayée par les menaces ni ne pliera devant les pressions», à l'intention des Etats-Unis. L'Assemblée générale des Nations unies, toute la semaine à New York, a été une fois de plus le théâtre de cette confrontation ou plutôt le choc des titans sous le regard médusé des dirigeants de la planète. Comme pour mettre en exergue ses soixante-dix ans d’existence, la Chine affirme plus que jamais son statut de grande puissance antagoniste des Etats-Unis, eux-mêmes engagés dans une offensive inédite pour conserver leur suprématie. Quand Wang Yi dénonce vendredi «pressions» et «menaces», il évoque la guerre commerciale engagée par Donald Trump et met en garde contre le risque qu'elle «plonge le monde dans une récession».

Il répond en fait au président américain qui, devant le même parterre de dirigeants des 193 pays, avait attaqué trois jours plus tôt les «abus» de Pékin. Si pour le chantre de «l’américa first» le temps de la concurrence déloyale dont est accusé l’empire du milieu est révolu pour Pékin, l’heure est plus que jamais aux séances de bras de fer pour en finir avec l’hégémonie de l’oncle Sam. Une confrontation qui fait tousser les marchés qui gardent toujours les stigmates d’une récession encore en cours. Cette «grande fracture», redoutée par le SG de l’Onu, Antonio Guterres, a été décrite à l'ouverture des débats comme «une planète divisée en deux, qui verrait les deux plus grandes puissances économiques asseoir leur pouvoir sur deux mondes séparés en compétition, chacun avec sa devise dominante, ses propres règles commerciales et financières, son propre internet et sa propre intelligence artificielle, et ses propres stratégies géopolitiques et militaires dans un jeu à somme nulle».

De fait, si Washington a fait du Venezuela son ennemi régional, de l'Iran sa bête noire au Moyen-Orient et de la Russie son adversaire transatlantique, le chef de la diplomatie américaine Mike Pompeo ne le cache pas : sur le long terme, la vraie rivalité stratégique est celle qui l'oppose à Pékin. L'administration Trump a donc lancé une offensive tous azimuts, au parfum de guerre froide.

M. T.