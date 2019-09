Championnat d’Algérie de nage avec palmes en mer à Oran : La ligue d’Oran sacrée

La ligue d’Oran a remporté le titre du championnat d’Algérie de nage avec palmes en mer, disputé samedi à la plage "Corales" dans la commune de Bousfer (Oran). Les nageurs et nageuses de la ligue d’Oran se sont illustrés dans les différentes courses en filles et garçons en décrochant plusieurs premières places devant ceux de Béjaia et d'Alger. A cette manifestation sportive d’une journée, organisée par la ligue de wilaya d’Oran en collaboration avec la Fédération algérienne de sauvetage, secourisme et activités subaquatiques (FASSAS), ont pris part plus de 47 nageurs représentant sept ligues de wilayas du pays, à savoir Alger, Béjaïa, Chlef, Jijel, Annaba, Skikda et Oran. Cinq courses en nage avec palme et mono palme fond se sont déroulées lors de cette compétition sur des distances de 3.000 mètres pour les jeunes de 14 à 15 filles et garçons, 3.000 mètres juniors filles et garçons et seniors dames et 6.000 mètres pour les séniors. Le niveau de la compétition a été jugé "appréciable" chez les seniors et "prometteur" en juniors et jeunes de moins de 15 ans, selon les spécialistes présents à Oran. Les lauréats de ce championnat ont été récompensés de trophées et de médailles lors de la cérémonie de clôture en présence des membres de la FASSAS et de représentants de la DJS d'Oran.