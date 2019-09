Hand, Championnat d’Afrique des Nations (séniors/hommes) Tunis 2020 : Tirage au sort, le 19 octobre à Tunis

Le tirage au sort du championnat d'Afrique des nations Séniors hommes, qualificatif aux Jeux Olympiques 2020, aura lieu le 19 octobre prochain à Tunis, a annoncé ce samedi le comité d'organisation de cette compétition prévue du 16 au 26 janvier 2020. "Le tirage au sort de la compétition sera effectué le 19 octobre prochain et la plupart des rencontres se dérouleront à la salle Olympique de Radès avec la possibilité de faire jouer quelques matchs du premier tour et de classement dans les salles de Beni Khiar et Hammamet, a indiqué le président du comité d'organisation Mourad Mestiri. Seize pays participeront à la 25e édition du championnat d'Afrique dont le vainqueur final validera l'unique billet pour les Jeux Olympiques Tokyo 2020. Il s'agit de la Tunisie (tenante du titre et pays organisateur), Algérie, Angola, Cameroun, Cap Vert, Congo, RD Congo, Egypte, Gabon, Guinée, Kenya, Libye, Maroc, Nigéria, Sénégal et Zambie. La Tunisie avait organisé quatre championnats d'Afrique (1971, 1981, 1994, 2006), est le pays le plus titré avec 10 sacres (1974, 1976, 1979, 1994, 1998, 2002, 2006, 2010, 2012, 2018). Le rendez-vous de Tunis est également qualificatif au championnat du Monde Egypte 2021. Les trois premiers du tournoi sans compter l'Egypte prendront part au mondial 2021. En prévision du championnat d'Afrique des nations 2020, la sélection tunisienne effectuera à l'occasion de la semaine de la fédération internationale (IHF) un stage de préparation à Hammamet du 21 au 26 octobre prochain avec la participation des joueurs locaux qui joueront deux matches amicaux contre l'Ukraine. Le programme de préparation comprend également trois autres stages avec les joueurs locaux (4 au 6 18 au 20 novembre, 25 au 27 novembre et 16 au 21 décembre). Les joueurs évoluant à l'étranger rallieront le groupe pour un stage au Maroc du 25 au 30 décembre avant de se rendre en Suisse pour le tournoi Yellow Cup du 2 au 6 janvier où l'équipe affrontera la Suisse, l'Ukraine et l'Argentine.