Cyclisme à Constantine : Création d’une académie

L’académie de vélo de Constantine (AVC) a été créée samedi et son bureau a été officiellement installé au siège de la ligue de wilaya de cyclisme en présence d’un membre du bureau fédéral de la discipline et d’anciens cyclistes nationaux, a-t-on appris du président de cette ligue. "Première du genre à l’échelle nationale, cette académie constitue un acquis pour les coureurs et les jeunes talents de la wilaya qui leur fournira un cadre professionnel de formation", a indiqué à l’APS Yacine Lafala, soulignant que "la petite reine a franchi un grand pas en Algérie vers le développement et la promotion de ce sport". La mise en place effective de l'académie de vélo de Constantine, la nomination de son président et ses membres, ainsi que la désignation des encadreurs techniques et d’entraîneurs expérimentés, "émanent d’une grande ambition et d’un long travail des dirigeants de la LCC pour élever le niveau et la notoriété de cette discipline au rang des sports populaires dans le pays, tels que le football, le basketball et le handball", a assuré le même responsable. La nouvelle académie de vélo de Constantine a pour objectif, à court terme, de prendre en charge les catégories juniors et séniors à travers la sélection et l’encadrement des coureurs d’élite de la wilaya et assurer la présence et la participation de ces cyclistes dans les grands tours et manifestations nationales et internationales. Cette académie entamera son travail la semaine prochaine après l’engagement des coureurs désignés, a fait savoir le même responsable, ajoutant que d’ici l’aménagement de son centre d’entraînement au niveau du parc citadin de la cité Bardo de la ville de Constantine, cette institution sportive procédera à la formation des jeunes catégories. Le cyclisme à Constantine tente de regagner son lustre d'antan et de retrouver la grandeur du Club Cycliste Musulman Constantinois (CCMC) des années 1933, du Club Cycliste Constantinois (CCC) des années 1953 ou celle du club du Mouloudia Olympique de Constantine (MOC) des années 1972, a souligné la même source, estimant que la concrétisation de cet objectif est tributaire du soutien financier des autorités locales et des responsables de la fédération algérienne de cyclisme (FAC). A noter que la ville des ponts, qui a été auréolée, après 40 ans, de la médaille d’or lors de la saison précédente grâce au jeune cycliste cadet Ferkous Abdelkrim au championnat national, a abrité durant ces dernières années des compétitions nationales et internationales ainsi que des tours de cyclotourisme.