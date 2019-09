Dans la lucarne : Le football professionnel en question

Le football professionnel lancé durant la saison sportive 2010/2011 n’a pas connu la réussite espérée par ses initiateurs. Il y avait pourtant un certain unanimisme avec des moyens alléchants de la part de l’Etat (10 milliards de centimes), la création d’un centre de formation au niveau de chaque club, la prise en charge des techniciens au niveau des catégories de jeunes… Nombreux sont ceux qui avaient parlé trop précipitament en lançant un projet nécessitant beaucoup de moyens financiers, infrastructurels, de formation sans aucune préparation au préalable. De plus, ce n’était nullement approprié d’instaurer un système de compétition avec 32 clubs en additionnant les 16 clubs de chaque division car celà demande de gros moyens financiers. Cependant, les cris de détresse lancés à nos responsables n’ont pas eu l’écho nécessaire. L’argent avait dépeint dangereusement sur les relations entre les clubs dits d’élite. On vendait les matchs presque au vu et au su de tous, sans aucune sanction pénale ou sportive. On se cachait le plus souvent sous le vocable : «il faut présenter des preuves». Il n’y a qu’une enquête sérieuse et bien ficelée par les services compétents en la matière qui peut élucider les affaires les plus scabreuses. On peut dire qu’on n’avait pas entamé le chantier du professionnalisme sur de bonnes bases. Résultat, on s’est «cassé» les dent du fait que la plupart de nos clubs sont endettés ou en cessation de paiement. Ils n’arrivent plus à joindre les deux bouts. On ne peut jouer aux riches quand on n’a pas le «sou». Aujourd’hui, on constate qu’un club donné réussit une très bonne saison et tombe la suivante. Ces performances en «dents de scie» expliquent un peu qu’on fasse fausse note. C’est pour cette raison qu’on a organisé une assemblée générale de la FAF, dernièrement à Sidi Moussa, pour essayer de changer le système de compétition. Même au niveau du MJS, on tend vers la prise de nouvelles mesures concernant des nouvelles lois sur le système de compétition. C'est-à-dire quelque part, on est unanime sur «l’échec» du système de compétition professionnelle. Il est, de plus en plus, question de le changer dès la présente saison, même si, selon la règlementation en vigueur, il faudra attendre la saison prochaine pour l’appliquer. Comme il y a urgence, on veut faire vite pour éviter que la situation ne se complique et devienne ingérable. Trop de clubs sont confrontés à des problèmes financiers difficiles. Ce qui avait poussé beaucoup d’acteurs dont des supporters à demander que les entreprises publiques interviennent pour aider et accompagner ces clubs. Pour cela, on compte laisser une seule division, celle de la Ligue-1. La Ligue 2, par contre risque de devenir «Amateur», car l ’Etat ne peut prendre en charge tout le monde. Le président de la LFP risque d’être remplacé, même si Medouar ne veut pas en entendre parler. C’est inéluctable et personne ne peut arrêter le nouveau système de compétition et d’organisation d’être mis en place. Wait and see !

Hamid Gharbi