USMH : À la recherche de contrat de sponsoring

Encore une fois, l’USM El Harrach rate son début de saison et se retrouve en dernière place du tableau de Ligue-2 avec seulement un seul point après cinq journées. Une situation catastrophique pour l’école harrachie qui souffre le martyre d’une crise multidimensionnelle qui est avant tout financière. Les «Jaunes» souffrent depuis de longues années de manque d’argent et de sérieux sponsoring qui pourrait répondre aux aspirations d’un grand club comme l’USMH et concrétiser ses projets à moyen et long termes. Ce club espère toujours un contrat de sponsoring avec une entreprise étatique pour retrouver ces années de gloire et émerveiller de nouveau la scène footballistique algérienne par un jeu de qualité.

Pour ce qui est des résultats, l’USMH réalise un horrible début de saison avec un seul point récolté pendant cinq matchs. Les supporters du club estiment que le recrutement n’est pas judicieux pour espérer retrouver la division élite. Historiquement carrefour de talent, les catégories jeunes de l’USMH ont toujours répondu présents par le passé lors des grands rendez-vous, accrochant à maintes reprises des grands clubs comme le MCA, USMA, ESS ou encore la JSK.

Un autre problème bloque l’USMH, celui de la domiciliation. Il faut rappeler que le stade 1er-Novembre 1945 à El Mohammadia a été récemment fermé pour rénovation de la pelouse. Essafra a accueilli ses adversaires au stade Omar-Hammadi de Bologhine à deux reprises, ce qui déstabilise le rendement des joueurs qui manquent de repaires sur le terrain. Il y a lieu de noter que le problème de l’éviction du président Mohamed Laïb est toujours d’actualité. Malgré plusieurs menaces de supporters et une atmosphère tendue au sein du club, le président de l’USMH semble ne pas vouloir lâcher la direction du club.

Kader Bentounès