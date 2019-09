M. Gaïd Salah en visite en 2e Région militaire à Oran : Supervision de l’exécution d’exercices de tir de missiles

Dans la dynamique de ses visites d’inspection aux différentes Régions militaires, et à la veille du lancement de l’année de préparation au combat 2019/2020, le général de corps d’Armée, Ahmed Gaïd Salah, vice-ministre de la Défense nationale, chef d’état-major de l’Armée nationale populaire, a entamé, hier, une visite de travail et d’inspection en 2e Région militaire à Oran.

Selon un communiqué parvenu à notre rédaction, le général de corps d’Armée supervisera durant cette visite l’exécution d’exercices de tir de missiles sur des cibles marines et d’autres terrestres, depuis les deux sous-marins « Hoggar » et « Ouarsenis », relevant des Forces Navales.

Ces exercices viennent dans la continuité de ceux dont l’exécution a été supervisée par le général de corps d’Armée le 26 août passé, au niveau de la Façade Maritime Ouest.

Le général de corps d’Armée, et à l’issue de la cérémonie d’accueil, accompagné du général-major Meftah Souab, Commandant de la 2e Région militaire et du général-major Mohamed Larbi Haouli, Commandant des Forces Navales, a souligné, devant un ensemble de cadres de la Région, que sa présence en personne à ce genre d’exercices émane de l’extrême importance qu’il porte à s’enquérir sur le terrain du niveau atteint par nos Forces Navales, qui ont bénéficié de la part du Haut Commandement de l’Armée Nationale Populaire, à l’instar des autres formations des Forces, de la grande importance et du soutien qui leur reviennent, dans tous les volets, tant en termes d’équipements et de mise à disposition de tous types d’équipements, toutes formes de matériels et d’armes modernes, qu’en termes de composante humaine compétente et hautement qualifiée, ou encore en matière d’infrastructures, insistant sur l’impératif de veiller au bon emploi de toutes les connaissances scientifiques et technologiques acquises, en sus de l’exigence d’imprégner toutes les composantes de notre Armées des normes scientifiques et professionnelles intégrées, appropriées et cohérentes.