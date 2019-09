Sider El-Hadjar : Suivi régulier des approvisionnements

La ministre de l’Industrie et des Mines, Mme Djamila Tamazirt, a effectué hier une visite à Annaba, dans le cadre des orientations du Premier ministre. La ministre a déclaré que sa visite vise à vérifier l’application de mesures prises en faveur du développement de la production de Sider El-Hadjar qui a bénéficié d’importantes subventions pour sa modernisation. Elle évoque les dispositions prises pour assurer un approvisionnement régulier du complexe en minerai de fer à partir des gisements d’Ouenza et de Boukhadra (Tébessa). «Il faut agir d’urgence avant que le complexe ne connaisse des difficultés d’approvisionnement ou d’autres dysfonctionnements», dit-elle. La ministre a entamé sa visite dans la commune d’Aïn Berda, où elle a inspecté la nouvelle zone industrielle d’Aïn Sayed de 101 hectares comptant 140 lots, dont 86 attribués. Elle s’est rendue par la suite à l’entreprise Ferrovial et a inspecté les ateliers, notamment ceux spécialisés dans la fabrication des conteneurs maritimes et de wagons.

B. Guetmi