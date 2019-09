L’ANR annonce sa participation : Belkacem Sahli candidat

«En vertu de l’article 7 de la Constitution, de notre appui à la solution constitutionnelle et dans le cadre de notre vision politique visant à concrétiser l'Algérie de la stabilité et des réformes, je vous annonce officiellement ma candidature à l’élection présidentielle.»

C’est ainsi que le secrétaire général de l’Alliance nationale républicaine a fait part de son intention de se présenter au scrutin du 12 décembre prochain, lors d’un point de presse organisé hier, à Alger, à l’issue des travaux de la conférence nationale des bureaux politiques de wilayas de son parti. A cette occasion, Belkacem Sahli a exprimé les raisons qui ont motivé cette décision. Il s’agit d’abord, a-t-il commencé par énumérer, de son souci de soutenir le ‘‘Hirak’’ et de «consacrer» la souveraineté populaire, puis de soutenir également l’ANP et son Haut Commandement. « Nous sommes conscients des dangers réels auxquels fait face notre pays en cette phase extrêmement sensible et délicate », a-t-il affirmé, évoquant l’impérieuse nécessité de relancer notre économie en ces temps difficiles comme un autre facteur qui a pesé dans la décision de son parti de prendre part à cette importante échéance électorale. Le SG de l’ANR ajoutera que sa participation aux élections est motivée aussi par sa conviction «d’œuvrer » à la restauration de l’autorité de l’Etat et de « poursuivre » les efforts de la justice dans la lutte contre la corruption. Sahli a mis à profit cette opportunité pour rappeler le soutien affiché par sa formation aux efforts de dialogue établi par le chef de l'État pour sortir le pays de la crise politique, à travers l’organisation, dans les plus brefs délais, des élections présidentielles, et fait savoir dans la foulée que l’ANR veut renforcer « davantage » le lien entre le peuple et l’ANP. « Je suis fier de soutenir nos forces armées qui luttent, chaque jour, pour préserver les acquis de la République et pour que nous puissions vivre libres et indépendants », a-t-il souligné, non sans ajouter sur un autre registre que son parti va incessamment aller à la rencontre des Algériens pour établir, avec eux, un programme politique participatif et collaboratif.

«Toutefois, nous avons établi des axes intangibles, entre autres, le renforcement de l’Etat de droit et la défense des valeurs du 1er Novembre 1954», a-t-il précisé. Sur le plan économique, le secrétaire général de l’Alliance nationale républicaine a assuré «ne pas se faire beaucoup de souci» du fait que, selon lui, l’Algérie a de «nombreux» atouts pouvant lui «assurer» un «décollage» économique. «En puisant dans ses potentialités humaines et matérielles, notre pays est capable de relever les défis qui l’assaillent et construire un avenir prospère pour tous», a-t-il expliqué, ajoutant que s’il venait à être élu président de la République, il mettrait en place les conditions «idoines» à même de renforcer la liberté de la presse et l’exercice syndical, entre autres.

A la fin, celui qui a occupé par le passé le poste de secrétaire d’Etat chargé de la Communauté nationale établie à l’étranger a évoqué un sujet qui lui tient particulièrement à cœur. Il s’agit de la politique étrangère du pays. Il mettra l’accent, dans ce contexte, sur l’importance de renforcer «davantage» les principes de non-ingérence dans les affaires internes des pays, et de la défense des causes justes, à l’instar des causes palestinienne et sahraouie.

Sami Kaidi