Présidentielle du 12 décembre : Ambiance de précampagne

Deux principales variantes caractérisent actuellement le contexte politique national. D’une part, la dynamique des manifestations pacifiques, faite de mobilisation populaire pour un changement radical, est toujours intacte. De l’autre, l’évolution du processus électoral, pour un scrutin présidentiel voulu crédible, transparent et intègre, qui s’accélère, au point qu’un climat de précampagne électorale se fait déjà sentir.

En attestent, entre autres, les réactions des leaders politiques aiguisant leurs armes dans une volonté délibérée de croiser le fer avec Abdelmadjid Tebboune, désormais en course pour la magistrature suprême. Il y a incontestablement un «effet Tebboune» dans ce processus électoral, tant il est vrai que sa candidature a soulevé un tollé, non pas uniquement dans le camp des postulants les plus en vue, mais aussi sur les réseaux sociaux, où les commentaires et les prises de position des Algériens sont innombrables.

En la matière, il s’agit plus de critiques acerbes que de messages d’approbation ou d’encouragement à l’endroit du concerné, compte tenu bien sûr de son passé de commis de l’État, plus précisément de son statut de ministre et de Premier ministre sous Bouteflika. Et c’est ainsi qu’après les propos peu avenants d’Ali Benflis pour qui la candidature de Tebboune est synonyme «d’un 5e mandat de Bouteflika sous un autre nom», c’est au tour de l’islamiste Abdallah Djaballah d’enfoncer le clou. Le chef de file de la formation El Adala (FJD) estime, à cet effet, que « tout partisan de l’ancien régime déchu contre lequel le peuple s’est révolté devrait faire l’objet d’interdiction de postuler à une quelconque échéance électorale».

Une interdiction qui, de l’avis de Djaballah, serait à même de constituer un gage supplémentaire d’intégrité pour toute élection. Face à de telles attaques, exprimées ouvertement, Abdelmadjid Tebboune évite de polémiquer, expliquant que le refus de l’autre ne conduirait qu’à compliquer une situation déjà assez alambiquée. En parlant de l’ancien régime déchu, force est de constater, par ailleurs, que beaucoup parmi les partis qui lui ont servi de principaux supports sont aujourd’hui en course pour la présidentielle. Après l’ANR, dont le président Belkacem Sahli figure sur la liste des postulants, le RND est aussi partant pour la prochaine élection, et son SG intérimaire, Azzedine Mihoubi, est attendu aujourd’hui au siège de l’Autorité indépendante des élections (ANIE) pour le retrait des formulaires d’inscription.

Le parti El-Islah décide, lui aussi, de participer à la prochaine présidentielle, a affirmé hier son président, Filali Ghouini, à partir de Sétif. Côté opposition, le conseil consultatif du MSP devait entamer hier sa réunion en session extraordinaire pour trancher sur sa participation ou non à la présidentielle.

A l’heure où nous mettons sous presse, rien n’a encore filtré de cette réunion tenue à huis clos.

A rappeler qu’en prévision du prochain rendez-vous électoral, 80 postulants ont déjà retiré les formulaires d’inscription auprès de l’ANIE, selon le dernier chiffre révélé par le chargé de communication de cette instance, Ali Draâ.

Karim Aoudia