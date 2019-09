FFS : Résoudre la crise politique

Le premier secrétaire national du Front des forces socialistes (FFS), Hakim Belahcel, a réaffirmé, vendredi dernier à Tizi-Ouzou, l’attachement de son parti à un «dialogue serein et inclusif» pour résoudre la crise politique. «Nous réaffirmons notre attachement à un dialogue serein, global et inclusif comme moyen transparent et démocratique pour mettre fin à la crise politique», a déclaré M. Belahcel, lors d’un meeting populaire pour célébrer le 56e anniversaire de la création du FFS, à la placette du musée en présence d’une foule importante de militants. En outre, il a exprimé l’engagement de son parti «afin de trouver une issue» à cette crise politique, en rappelant les précédentes initiatives entreprises par le FFS, à l’instar de l’alternative du pôle démocratique. Abordant le mouvement populaire enclenché le 22 février dernier à travers le territoire national, M. Belahcel a observé que le peuple algérien «se bat d’une manière pacifique, solidaire et unitaire, pour jeter les bases d’une République démocratique (...). De sont côté, le coordinateur de l’Instance présidentielle du FFS, Ali Laskri, a expliqué, que «la démocratie et l’Etat de droit ne peuvent pas résulter automatiquement d’une élection». Selon lui, le FFS préconise la tenue d’une conférence nationale «pour amorcer un dialogue inclusif avec la participation de tous les acteurs politiques et la société civile. Les participants à ce dialogue définiront la feuille de route et conviendront des voies et moyens de réalisation d’une transition démocratique, en écho aux revendications du mouvement citoyen». Il a relevé qu’un «changement démocratique du système, préservera le pays des menaces contre sa stabilité, son unité et sa souveraineté». Ce meeting a été précédé par un recueillement à la mémoire des militants du FFS morts en 1963 au cimetière de M’douha, et d’une marche du siège de la fédération au centre-ville vers le lieu du meeting.