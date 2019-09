Tariqa Tidjania : Un rôle social et politique

Les participants à une rencontre d’étude sur la tariqa Tidjania à Mostaganem, organisée hier, ont mis l’accent sur l’importance de la recherche en histoire locale de cette confrérie et sa méthode d’éducation et de formation spirituelle. Dr Larbi Bouamama de l’université de Mostaganem a souligné que la priorité est de réhabiliter la mémoire historique à travers des recherches et des études sur les personnages influentes des villes algériennes qui ont un grand rôle dans le mouvement culturel, social et politique à plusieurs époques. Le même conférencier a insisté sur l’élaboration d’une encyclopédie des cheikhs et ulémas de la ville de Mostaganem comportant leurs ouvrages et traductions dont les manuscrits. Le président de l’association «Club intellectuel de Mostaganem», Noureddine Ould El Bey a déclaré que ce genre de manifestations culturelles et scientifiques contribueront à valoriser l’histoire et le patrimoine de la ville de Mostaganem et ses érudits dont le mufti de Mostaganem, Cheikh Abdelkader Ben Kara Mustapha (1862-1956), tout en appelant à la création d’un système entre tous les acteurs du champ culturel de la ville de Mostaganem pour faire connaître leur savoir et en profiter. Dr Youcef Laadjilet de l’université de Mascara a soutenu que l’intérêt à la portée spirituelle de l’éducation des générations est une nécessité s’appuyant sur des méthodes éducatives soufies, dont celle de la tarilqa Tidjania. Cette journée d’étude, organisée par l’association Tidjani de la culture et des sciences de la maison de la culture «Ould Abderrahmane Kaki», a regroupé des enseignants et chercheurs des universités de Mostaganem, Tlemcen, Mascara et des présidents d’associations culturelles.