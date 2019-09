Alliance nationale de la jeunesse : Restaurer l’espoir

Une organisation dénommée Alliance nationale de la jeunesse algérienne (ANJA) vient d’être créée, a annoncé hier à Ghardaïa son secrétaire général, Abdeldjalil Chennini. L’organisation, dont le siège est à Ghardaïa, «a obtenu le 13 août dernier son agrément du ministère de l’Intérieur, des Collectivités locales et de l’Aménagement du territoire», a indiqué son secrétaire général lors de la première assemblée générale. «La création de l’Alliance, composée des jeunes des différentes wilayas du pays, vise essentiellement à améliorer la prise en charge des doléances de la jeunesse, son intégration dans le circuit du développement socio-économique du pays et contribuer à restaurer l’espoir pour cette catégorie», a fait savoir M. Chennini. L’ANJA dont la devise est «prise en charge, travail, espoir» se veut également un espace de sensibilisation et de formation des jeunes pour «l’amour de la patrie et sa préservation selon le principe de la Déclaration du 1er Novembre 1954 et la fidélité aux messages et sacrifices des chouhada», a-t-il ajouté. Cette organisation juvénile compte actuellement une vingtaine de wilayas, a fait savoir le même responsable.