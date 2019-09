Front pour la justice et le développement : « Les responsables de la crise doivent être sanctionnés »

Lors de la réunion extraordinaire du Madjlis Echoura du Front pour la justice et le développement (FJD), organisée hier à Alger, le président de ce parti, Abdallah Djaballah, a déclaré que «le triomphe de la révolution du peuple est aussi celui de l’institution militaire».

Cheikh Djaballah s’est cependant abstenu de se prononcer sur la position finale de sa formation par rapport au prochain rendez-vous électoral, se contentant d’une explication, au passage, : «Notre parti estime que la solution à la crise actuelle est l’organisation d’élections libres et transparentes.»

Il a tenu à rappeler que l’installation de l’Autorité électorale indépendante a été «précipitée», partant du constat que celle-ci a été effectuée «sans vérifier si certains de ses membres remplissent les conditions stipulées dans la loi la régissant». S’agissant des candidats ayant exprimé leur intention de participation, cheikh Djaballah a expliqué que son parti «refuse l’exclusion». Néanmoins, il estime «inadmissible» le retour «de tous ceux qui ont participé à ruiner et à gâcher la vie des Algériens, et qui les ont poussés à déclencher une révolte qui dure depuis plusieurs mois». Partant de là, Djaballah a appelé à «sanctionner les partis qui ont eu une certaine responsabilité par le passé».

Au regard du contexte actuel qu’il juge «critique», le cheikh a lancé un appel aux «forces du changement», avec qui il partage l’élaboration de la plateforme d’Ain Benian pour «poursuivre les efforts en vue d’œuvrer à la recherche d’un compromis entre les différents partis et réussir un large consensus, pour arriver à une vision claire sur le processus des réformes à engager». Il estime, par ailleurs que la diversité des solutions proposées illustre également «la diversité qui caractérise les angles d’attaque et la vision des choses de chaque acteur par rapport à l’actualité politique du pays».

Ce processus est aujourd’hui «plus que jamais nécessaire» insiste-t-il. Et d’ajouter que celui-ci «devrait être clair, graduel et précis pour la matérialisation des attentes des Algériens et ainsi donner un sens réel à l’ensemble des revendications légitimes». Revenant sur la persistance des marches, cheikh Djaballah a estimé que «les signes avant-coureurs du Hirak étaient déjà là», avant de rappeler que son parti avait décidé, lors du déclenchement des manifestations contre le cinquième mandat, de «soutenir les revendications légitimes des manifestants et d’appuyer les efforts pour la recherche de solutions politiques à la crise qui perdure».

«L’institution militaire n’a pas à s’immiscer dans la sphère politique», a tenu à préciser cheikh Djaballah, ajoutant que «le peuple est conscient que l’armée est une partie de lui». Aux élites et acteurs politiques, cheikh Djaballah a tenu à préciser que «la révolution des Algériens diffère de toutes les autres tentatives de changement des régimes un peu partout dans le monde, car elle est imperméable à la récupération». Affichant un grand optimisme quant à l’issue du mouvement populaire, Djaballah a estimé que «l’intérêt de la nation est d’accompagner le peuple dans la concrétisation de ses revendications légitimes qui lui permettent de reconstruire, sur des bases solides, des institutions étatiques pérennes».

Une position partagée par bon nombre de formations, partis et personnalités. Néanmoins, l’on s’attend à ce que la classe politique fasse le point sur l’élection prévue le 12 décembre prochain. Les décisions seront connues pour les formations politiques au cours de la semaine. Le Mouvement de la société pour la paix d’Abderrezak Makri semble avancer à grands pas vers la participation au rendez-vous électoral. Jusqu’à présent, seuls le Mouvement El Binaâ, le Front El Moustaqbal, Talaie Houriyet et l’ANR ont présenté leur candidat à la présidentielle. Pour leur part, le FLN et le RND semblent traverser une étape très difficile pour «la restauration de leur identité sur l’échiquier politique». Ces deux formations n’ont pas encore défini clairement leur position par rapport au futur rendez-vous électoral. Mais à voir les déclarations de certains de leurs cadres, tout porte à croire que les deux formations seront de la partie. Reste encore deux autres partis, en l’occurrence, Tajamoue Amal El Djazaïr (TAJ) et le Mouvement populaire algérien (MPA) dont les chefs sont poursuivis dans plusieurs affaires de corruption, leurs bureaux politiques ne réussissant toujours pas à se prononcer sur cette question.

Tahar Kaidi