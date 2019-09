Présidentielle du 12 décembre, Coordination de la société civile l’Autorité indépendante des élections : Une garantie pour un scrutin transparent

Le président de la Coordination nationale de la société civile (CNSC), Abdelhafid Bessalah, a estimé, hier à Constantine, que l’Autorité nationale indépendante des élections (ANIE) est «la véritable garantie pour un scrutin transparent». S’exprimant lors d’une rencontre régionale avec les représentants de la coordination des wilayas de l’Est du pays, M. Bessalah, a mis l’accent sur l’importance de cette Autorité indépendante en charge des élections qui vient appuyer la revendication principale du peuple, celle de choisir librement et dans la transparence le futur président. Estimant que les élections présidentielles sont «l’unique voie pour sortir de la crise actuelle que traverse le pays», le même intervenant a appelé à la «mobilisation» de tous, citoyens et politiques pour réussir ce rendez-vous décisif de l’histoire de l’Algérie.

A ce titre, le président de la CNSC qui a prôné la nécessité d’encourager les initiatives versant dans l’intérêt général, a appelé à une prise de conscience générale quant à l’importance du scrutin en incitant les acteurs de la société à adhérer à ce processus pour arriver à une voie de salut. Rendant un vibrant hommage à l’Armée nationale populaire (ANP) qui a accompagné le mouvement populaire pour le changement, M. Bessalah a insisté sur l’importance de la solidarité et de la concertation pour préserver l’unité et la souveraineté nationale.

Cette rencontre régionale a vu la présence de Saïd Bouhadja, président d’honneur de la CNSC, qui a insisté pour sa part sur l’importance des élections pour l’avenir du pays.