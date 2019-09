Enseignement d’amazigh : 15.600 classes dans 44 wilayas

Pas moins de 15.600 classes d’enseignement de la langue amazighe sont ouvertes actuellement à travers le territoire national, au titre de l’année scolaire 2019-2020. « Ces classes réparties sur 44 wilayas du pays sont encadrées par 3.914 enseignants, tous diplômés de diverses universités et centres de recherche nationaux », a notamment indiqué le secrétaire général du Haut commissariat de l’amazighité (HCA). S’exprimant depuis la wilaya de Tébessa, M. Si El-Hachemi Assad a souligné que ces chiffres témoignent, en fait, de tout l’intérêt accordé à l’enseignement de cette langue, même s’il considère, cependant, qu’il est nécessaire de déployer davantage d’efforts entre le ministère de l’Education nationale et le HCA pour le parachèvement de la généralisation de l’enseignement de la langue amazighe. Pour ce faire, il est question notamment, soutient-il, de «motiver les écoliers à s’inscrire dans ces classes». Abordant ensuite les voies et moyens à même de rendre cette motivation possible, M. Assad citera la proposition d’augmenter le coefficient de la langue amazighe dans le cycle primaire. Selon le SG du HCA, ceci est « en mesure d’encourager les écoliers à rallier ces classes », d’où l’importance de transmettre cette préoccupation ainsi que d’autres visant le même objectif de généralisation de la langue au ministère de l’Education nationale, a-t-il relevé. Toutes ces nouvelles ont été annoncées par M. Assad, depuis la wilaya de Tébessa, qui abrite depuis hier un séminaire international placé sous le thème « La résistance de la femme en Afrique du Nord : de la période antique jusqu’au 19e siècle ».



« Une opportunité pour lever le voile sur les diverses phases historiques de certaines régions du pays. »



Il faut dire que cette rencontre, qui s’étalera sur trois jours, constitue « une opportunité pour lever le voile sur les diverses phases historiques de cette région ». C’est d’ailleurs ce qui a été mis en évidence hier par M. Si El Hachemi Assad, à l’occasion de l’ouverture des travaux de cette rencontre tenue à la salle des conférences du siège de wilaya. Le SG du HCA a en effet déclaré que «l’évocation de ces époques historiques lointaines renforce l’appartenance à cette civilisation qui a beaucoup donné à l’humanité». L’accent sera mis dans ce cadre sur l’impératif d’intensifier la conjugaison des efforts de toutes les instances et tous les secteurs en rapport avec la protection de ce patrimoine culturel riche et varié pour le faire connaître en tant que «référence, capital commun et source de fierté de chaque Algérien». Dans son discours inaugural de cette importante manifestation à caractère culturel, le SG du HCA a affirmé que «le temps est venu de fonder une nouvelle vision qui dépasse l’approche traditionnelle, en restituant les épisodes historiques importants de l’histoire de nos aïeuls pour en tirer des leçons pour le présent et l’avenir ». Lors de son allocution, le wali de Tébessa, Moulati Attallah, s’est exprimé pour sa part sur les « énormes sacrifices consentis par les femmes tout au long des diverses périodes historiques et leur contribution dans l’édification d’une société solide et unie ». Il citera notamment, dans ce sillage, la reine Dihya qui a combattu les Romains, la reine Tin Hinane, mère spirituelle des Touareg, la reine Méroé qui a bâti les pyramides soudanaises, et la chahida Tébessi Bendjedda Mhania, morte en défendant son honneur ». Prenant la parole ensuite, le président de l’association «Thevestis» pour l’identité et la culture amazighes, co-organisatrice de la rencontre avec le HCA, a, de son côté, mis en avant le fait que ce séminaire aborde des thèmes importants qui contribuent à la constitution de l’identité amazighe, et sa transmission aux prochaines générations.

Soraya Guemmouri