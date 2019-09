22e Anniversaire de l’assassinat des enseignantes de Sfisef : Un crime imprescriptible

Kheira, Sahnounia, Fatima et les autres, ces noms du terroir donnés à ces femmes par leurs parents comme pour signifier l’attachement à l’authenticité et relever les valeurs de leurs tribus, restent à vrai dire à jamais gravés dans la mémoire collective car évocateurs d’une fidélité à une ligne de conduite scrupuleusement observée pour se conformer à la tradition et obéir aux règles de fonctionnement de la société.

On songe à ces enseignantes de Sfisef, plus précisément, lâchement assassinées il y a 22 ans, jour pour jour, pour leur amour de la patrie et l’esprit de sacrifice après avoir pourtant arraché un statut social et épousé une carrière dans l’enseignement en se souciant perpétuellement de l’accomplissement de leurs missions et de la formation des générations montantes. L’hommage qui leur a été rendu n’est certainement pas suffisant au vu de la dimension de ces éducatrices et leur engagement surtout à une période jugée comme étant la plus sombre de l’histoire du pays. Une période où il fallait se situer, se positionner et se déterminer devant les menaces de la horde sauvage pour lutter et préserver les fondements d’existence de l’Algérie.

Et rien ne pouvait atténuer de l’intensité de la détermination de ces enseignantes, issues pour la plupart des localités environnantes qui ont défié la logique de la peur et de la menace instaurée à l’époque pour continuer à inculquer les notions de la tolérance et combattre les forces de l’obscurantisme. Rien d’ailleurs ne pouvait les arrêter pour emprunter au quotidien ce chemin sinueux menant à l’école d’Ain Aden et dispenser les cours à des élèves si sensibles à la disponibilité de ces enseignantes. Les menaces proférées régulièrement par les groupes armés sillonnant cette zone et contrôlant ses mouvements, n’ont pu dissuader ces braves femmes et consciencieuses enseignantes qui ont persévéré dans la voie du savoir. Une position qui a irrité les forces du mal qui ont éliminé froidement ces femmes sans défense un certain 27 du mois de septembre 1997, jetant l’émoi et la consternation au sein de toute la population. Et comment ne pas se rappeler de ce jour singularisé curieusement une heure auparavant par un orage sans précédent.

Une population qui, appuyée par des organismes internationaux, avait condamné avec vigueur cet acte ignoble pour davantage se mobiliser autour de la bataille menée contre le terrorisme.

Contre l’oubli, une stèle a été érigée sur cette route vicinale à la mémoire de ces martyres du devoir pour se souvenir de l’esprit de sacrifice de la femme de l’Algérie profonde et perpétuer son message, celui de l’amour de l’Algérie. L’hommage rendu hier a ravivé les souvenirs lancinants d’une période macabre, interpelant la conscience collective et rappelant à la jeunesse l’idéal de ces femmes chahidate.

A. Bellaha