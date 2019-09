Formation professionnelle : Près de 700.000 postes pédagogiques

C’est aujourd’hui à Blida que sera donné le coup d’envoi de la rentrée du secteur de la Formation et de l'Enseignement professionnels, où plus de 382.000 nouveaux postes pédagogiques seront proposés au niveau des centres de formation à travers le territoire national.

Les pouvoirs publics accordent comme chaque fois un intérêt accru à ce secteur stratégique pour l’accompagnement du développement socio économique du pays, et pour cette année il a été décidé de consacrer 380.000 postes à la formation professionnelle et 2.000 autres dans l'enseignement professionnel. Parmi ces nouveaux postes pédagogiques, 129.040 postes concernent la formation résidentielle, 128.400 autres la formation par apprentissage et 6.560 postes la formation à distance.

Les nouveaux postes viendront s’ajouter aux effectifs déjà sur place qui totalise plus de 306.000 stagiaires. Ce qui donnera près de 700.000 stagiaires et élèves qui rejoindront les établissements lors de cette rentrée. Cette offre de formation concerne les 23 branches professionnelles de la nomenclature et 495 spécialités.

Le ministre de la Formation et de l’Enseignement professionnels accompagné par plusieurs membres du gouvernement assistera au premier cours type portant sur «Le rôle de la Formation professionnelle dans le développement de l’entrepreneuriat» qui sera dispensé, à l’occasion. Pour cette rentrée 2019, le secteur proposera 409 spécialités pour les formations diplômantes dont 123 pour les candidats d’un niveau de 3e AS et 92 au profit des candidats ayant un niveau scolaire du cycle primaire et 110 spécialités pour les formations qualifiantes. Concernant la formation au profit des catégories aux besoins spécifiques, le secteur a prévu 700 nouveaux postes répartis sur cinq centres de formation professionnelle et d'apprentissage spécialisés pour les handicapés moteurs, à travers les wilayas d'Alger, Boumerdes, Laghouat, Skikda et Relizane, selon la même source. Quant aux offres de formation au profit des jeunes justifiant d'un niveau scolaire de troisième année secondaire, le secteur propose 37.960 postes de formation.

Il est également programmé la prise en charge de la formation des détenus en milieu carcéral dans le cadre de conventions conclues avec les services du ministère chargé de la justice. Le secteur offre aussi des postes de formation pour répondre à la demande sociale de formation, au profit des autres catégories de la population, à travers divers dispositifs mis en place.

Le ministère de tutelle proposera aux stagiaires et autres élèves plusieurs dispositifs pour l’apprentissage d’un métier à travers lequel ils pourront bâtir un avenir meilleur on citera à titre d’exemple la formation en cours du soir, la formation au profit de la femme au foyer, la femme en milieu rural, le dispositif alphabétisation qualification, celui de la formation qualifiante et le dispositif formation passerelles.

Pour ce qui est des infrastructures mobilisées pour cette année, il est question de 34 nouveaux établissements de formation une capacité pédagogique globale de 15.100 postes de formation et de 4.260 places d’internat. Les nouveaux établissements viendront renforcer le nombre de 1.295 déjà en fonctionnement.

Par ailleurs, il est utile de rappeler que les inscriptions dans le secteur de la Formation et de l'Enseignement professionnels se sont déroulées du 15 juillet au samedi 21 septembre 2019 sur le site web www.mfep.gov.dz et au niveau de tous les établissements de formation professionnelle, a annoncé lundi le ministère en charge du secteur dans un communiqué. Les journées de sélection et d'orientation, quant à elles, ont eu lieu du 22 au 24 du même mois septembre, alors que la proclamation a eu lieu le 26 du même moi.

Le mardi 24 septembre dernier, soit cinq jours avant la rentrée officielle du 29 septembre, une commission chargée d’arrêter les conditions et les modalités de la relance du baccalauréat professionnel a été mise en place par le gouvernement et composée de représentant du ministère de la Formation et de l’Enseignement professionnels, du ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, du ministère de l’Education nationale et de la direction générale de la Fonction publique et de la Réforme administrative, chargée de la relance du baccalauréat professionnel, a été mise en place. Une nouvelle initiative qui démontre le fort intérêt qu’accorde le gouvernement à la promotion et le développement de la formation et de l’enseignement professionnels.

Mohamed Mendaci