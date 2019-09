Campagne de reboisement : 40 wilayas concernées

La campagne nationale de reboisement d’un peu plus de 43 millions d’arbustes, prévue à partir du mois d’octobre prochain dans plusieurs régions du pays, verra la plantation, en premier lieu, de pas moins de 25 millions de plants et d’arbustes, a déclaré Ali Mahmoudi, directeur général des forêts.

L’entame de cette grande opération, encadrée par le ministère de l’Agriculture, du Développement rural et de la Pêche, a été annoncée pour le 25 octobre prochain, avant de prendre fin le 21 mars 2020, date coïncidant avec la Journée internationale des forêts.

Ce premier quota de plants sera fourni par le Groupement d'ingénierie rurale relevant du ministère de l'Agriculture. Le nombre restant, qui représente 17 millions d’arbustes, sera implanté au fur et à mesure du déroulement de la campagne de six mois. Un nombre important d’arbustes, néanmoins cela reste insuffisant lorsqu’on sait que le taux national de boisement demeure faible. Inscrite sous le thème «Un arbre pour chaque citoyen», 43 millions au nombre des habitants de l’Algérie, la campagne nationale de reboisement permettra le renouvellement du couvert végétal et forestier affecté, ces dernières années, par les feux de forêt et jouera le rôle du barrage vert pour contrecarrer la problématique de l’avancement du désert vers le nord et des grandes villes.

Pour préparer le lancement et le succès de cette campagne, une commission présidée par le ministre de l'Agriculture a été installée, comprenant plusieurs acteurs de différents secteurs, à l'instar des ministères des Ressources en eau, de l'Éducation nationale, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, de l'Intérieur et des Collectivités locales, de l'Environnement et des Énergies renouvelables, outre les associations civiles et les Scouts musulmans algériens (SMA), et ce en vue de les impliquer dans cette initiative qui vise l'extension des surfaces vertes dans tous le pays. Ajoutez à cela les associations et autres représentants de la société civile, ainsi que les hommes et femmes de culture.

M. Mahmoudi indique qu'il avait été convenu de découper le territoire national en quatre grandes surfaces, avec détermination des types d'arbre en fonction du climat de chaque région. Il s'agit des régions touchées par les incendies dans 40 wilayas et les régions où est implanté le barrage vert qui s'étend sur 10 wilayas, ainsi que dans les régions du Sud, les zones urbaines et zones semi-urbaines peuplées, a-t-il fait savoir. Concernant le nombre de plants et d'arbustes prévus pour cette campagne nationale de grande envergure, le même responsable a fait état de 25 millions d'arbustes que fournira, dans une première phase, le Groupement d'ingénierie rurale relevant du ministère de l'Agriculture, tandis que 17 millions autres seront implantés progressivement pendant la campagne qui se prolongera jusqu'au mois de mars 2020. La plantation se fera selon des études élaborées par des techniciens spécialisés et dans le respect de critères déterminés qui prennent en considération la nature de la terre et le climat de chaque région. Il s'agira de la plantation de plusieurs sortes d'arbuste, dont des amandiers, de noyers, des pins, des caroubiers, des chênes, des châtaigniers, des oliviers et lièges, a tenu à préciser M. Mahmoudi. Des journées de plantation seront consacrées chaque semaine aux secteurs concernés par cette opération. Il est utile de souligner que cette campagne intervient conformément aux orientations du Premier ministre Noureddine Bedoui qui a chargé en août le ministre de l'Agriculture, du Développement rural et de la Pêche, Cherif Omari, à l'effet d'entamer les préparatifs pour le lancement d'une grande campagne de reboisement, et ce dans le cadre de l'amélioration du cadre de vie du citoyen et de la protection de l'environnement.

Mohamed Mendaci