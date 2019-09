Métiers de la mer : 150.000 nouveaux emplois à l’horizon 2023

Des estimations récentes sur le potentiel en économie bleue indiquent que le développement de ce créneau est en mesure de créer 150.000 nouveaux emplois dans les métiers de la mer.

C’est en tout cas ce que soutient Mohamed Mazouz, enseignant à l'Institut des technologies de la pêche et de l'aquaculture (ITPA) d'Oran, qui s'exprimait lors d'une rencontre portant sur la stratégie nationale de l'économie bleue (SNEB 2030).

Il note, à cette occasion, que le développement et la diversification des activités maritimes pourraient générer chaque année, entre 2023 et 2025, quelque 3 à 4 milliards de dollars. «Il s'agit là d'un défi que l'on pourrait relever, d'autant que notre pays a déployé d'énormes efforts dans ce sens et que beaucoup d'argent a été investi dans les infrastructures et les équipements maritimes et côtiers, mais aussi pour les besoins des navires, pour les installations énergétiques et celles qui concernent le processus de dessalement de l'eau de la mer, sans oublier aussi les infrastructures d'assainissement», a-t-il expliqué.

En sus de tous ces moyens, l'Algérie s'est dotée d'une stratégie nationale de gestion intégrée des zones côtières, axée sur le «développement durable» de ces zones avec un «intérêt particulier» accordé au développement des transports, de la pêche et de l'aquaculture, ainsi que la protection des eaux au niveau de ces régions. Il y a eu aussi la stratégie de lutte contre les pollutions accidentelles en mer et le réseau d'assainissement réalisé, lequel réseau est composé de 37 stations de traitement des eaux usées qui s'étalent sur tout le long du littoral algérien. «Ce qu'il faut notamment retenir dans ce cadre, c'est que l'économie bleue se caractérise justement par l'exploitation rationnelle des ressources de la mer sans produire de déchets et de polluants, en s'inspirant de ce que fait la nature, en préservant l'environnement et les fonds marins», a ajouté cet expert.

De son côté, Mohamed El-Mustapha Kellouche, maître assistant à l'université d'Oran, a présenté, lors de cette rencontre à caractère scientifique, un projet inscrit dans le cadre de l'économie bleue, réalisé par l'association écologique marine locale «Barbarous», dont il est membre.

Selon les explications fournies sur place, il s'agit d'un récif artificiel de reproduction situé à quelques kilomètres au large de la côte de «Bousfer», et ayant pour objectif «d'améliorer» les résultats de la pêche artisanale dans la région et de «soutenir» les moyens d'existence de nombreux artisans-pêcheurs qui s'adonnent à cette activité. «Des études menées avant et après l'installation de ce récif ont montré qu'un an après sa pose, le nombre d'espèces présentes dans la zone est passé de 4 à 53. Ce genre de récifs fait face à de nombreuses contraintes, dont on peut citer la chasse sous-marine et le chalutage, d'où l'importance de mettre en place également des récifs de protection», a détaillé l’enseignant universitaire.

Soraya Guemmouri