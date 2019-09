Contrôle médical à distance : bientôt opérationnel

Le ministre du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité sociale, Hassan Tidjani Haddam, a affirmé, hier, que son secteur est sur le point de lancer, dans le cadre de l’application de l’intelligence industrielle dans son secteur, un nombre de solutions informatiques et applications intelligentes, qui devront être opérationnelles, d’ici la fin de l’année.

«Parmi ces solutions, figure un service qui permettra aux assurés sociaux de bénéficier d’un contrôle médical à distance et qui sera lancé dans un mois», a annoncé le ministre, lors d’une journée d’étude organisée, au Centre familial de la Sécurité sociale de Ben Aknoun, sur «Les technologies d’information et de communication au service des citoyens».

Évoquant ce programme intelligent, celui-ci permettra, selon le ministre, au médecin traitant de prendre une décision sans convoquer ou obliger le concerné à se déplacer. «Cela évitera à ce dernier les peines du transport, notamment pour les citoyens résidant au Sud et dans les régions éloignées», a déclaré le ministre.

Le ministre signale également que trois autres chantiers sont en cours de lancement, au plus tard début 2020, et ce dans le cadre de la stratégie du secteur visant à intégrer les nouvelles technologies de l’information dans le fonctionnement de la sécurité sociale.

Pour la catégorie des retraités, il est prévu le lancement d’un programme de reconnaissance faciale à travers les téléphones intelligents. Grâce à ce service, le retraité n’aura plus à justifier sa situation avec un extrait de naissance auprès de la Caisse nationale de retraite (CNR) ni à se déplacer.

Le second projet consiste en l’établissement d’une identité virtuelle de l’assuré social qui lui permettra de naviguer en toute sécurité sur les plateformes mises en place par le département et dédiées à la Télédéclaration, Télépaiement, Télédemande et même à travers l’espace électronique interactif «Hana». Selon le ministre, ce service sera mis à la disposition des praticiens de la santé conventionnés. À cet effet, la catégorie des personnes sourdes et muettes n’a pas été omise.

Une application a été développée pour traduire en instantané, la langue des signes en texte à lire, et vice-versa.

Ces projets s’inscrivent, a affirmé M. Haddam, en droite ligne de la stratégie mise en place par le ministère pour la modernisation des prestations et l’amélioration du service public. L’objectif des pouvoirs publics est d’alléger les procédures administratives, de sécuriser les informations et d’assurer des services en ligne de manière instantanée.

Le ministre a rappelé que des efforts ont été déjà consentis pour une meilleure intégration de la numérisation dans le fonctionnement de la sécurité sociale. Il a, à ce titre, rappelé la mise en place d’un programme de mutualisation et entraide administratives, un portail électronique commun entre les secteurs de la sécurité sociale et des travaux publics, et la connexion des bases de données entre le Centre national du registre du commerce, et la CNAS et CASNOS.

Le ministre a par ailleurs souligné la nécessité d'intensifier la formation continue des ressources humaines et d’accroître les investissements dans les installations et équipements technologiques modernes, afin de prendre en charge rapidement et efficacement les préoccupations des citoyens en fournissant des services numériques de qualité.

Pour sa part, le chef de département à l’ANEM, Yahia Rassoul, dont l’intervention a porté sur le thème «Vers un écosystème Digital», a fait savoir que tous ces projets ont été mis sur pied, grâce aux 1.300 informaticiens algériens que compte le secteur. «Nous avons 1.900 sites connectés et 11 data center», a-t-il fait remarquer, pour illustrer l’ampleur des avancées enregistrées dans son secteur.

Salima Ettouahria