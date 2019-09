Logement public aidé (LPA) : Début des inscriptions mardi

Les inscriptions pour l’acquisition de logements publics aidés dans la capitale s’étaleront du 1er au 30 octobre. La circonscription administrative de Rouiba a annoncé via Facebook que les inscriptions seront effectuées sur le site http://lpa.wilaya-alger.dz/.

Le ministre de l’Habitat, Kamel Beldjoud a révélé que les listes des bénéficiaires seront élaborées par les P/APC et il a assuré que la tutelle n’interviendra pas dans d’élaboration des listes.

Les APC sont proches du citoyen et plus informées sur sa situation sociale, a-t-il expliqué, ajoutant que les entrepreneurs chargés de la réalisation sont écartés de l’élaboration des listes. Les dossiers seront déposés à l’APC pour alléger la pression sur l’administration centrale et de consacrer la décentralisation de la gestion.

Le wali d’Alger, Abdelkhalek Sayouda, avait indiqué dans une déclaration à la presse que des instructions ont été adressées aux P/APC pour l’ouverture de fichiers numérisés pour enregistrer tous les dossiers de demande et ce, dans le but d’arrêter les listes et le nombre des bénéficiaires.

La formule de logement LPA a été ouverte, en 2018, pour la couche moyenne des citoyens n’ayant pas pu souscrire à d'autres formules. Elle s'adresse, ainsi, aux citoyens dont le revenu se situe entre 0 et 6 fois le Salaire national minimum garanti. Ainsi pour pouvoir prétendre à cette formule de logement, le postulant ne doit pas être propriétaire de bien immobilier quel qu’il soit (terrains, logements).

L’autre exigence est relative au salaire qui doit être compris entre 24.000 DA et 108.000DA. Pour procéder à l’opération de dépôt de dossiers qui sera programmée ultérieurement, le demandeur de logement LPA doit fournir un certain nombre de pièces et documents qui ont été définis par la Caisse nationale du logement (CNL) dans le formulaire de demande d'aide de l'Etat. Il s’agit notamment d’une copie légalisée de la pièce d’identité ou du permis de conduire, un acte de naissance n° 12, une fiche familiale pour les mariés ou individuelle pour les célibataires, un certificat de résidence ou hébergement (2 exemplaires), les trois dernières fiches de paie ou relevé des émoluments (2 exemplaires), une attestation de travail (2 exemplaires), un formulaire CNL légalisé en 2 exemplaires. Pour les postulants non salariés, commerçants, artisans et professions libérales, l’attestation de travail et les fiches de paie sont remplacées par une copie légalisée du registre du commerce, ainsi qu’une copie de la déclaration fiscale (bilan fiscal).

Quant aux prix officiels de la formule LPA, ceux-ci ont été fixés en 2018, par décret exécutif conjoint au ministère de l’Habitat et celui des Finances, ils varient selon les régions du Nord, les Hauts plateaux et Sud du pays.

Les prix fixés pour les communes relevant des wilayas d’Alger, Annaba, Oran et Constantine, s’élèvent à 2,5 millions DA pour un F2, 3,5 millions DA pour un F3 et 4,4 millions DA pour un F4. Pour les communes des wilayas des Hauts plateaux et chefs-lieux des wilayas du Sud, le montant estimé est de 2,2 millions DA pour un F2, 3,1 millions DA pour un F3 et un appartement F4 à 3,9 millions DA.

Pour les autres communes relevant des wilayas du Sud, le prix du logement individuel avec cour et terrasse accessibles, en clos et couvert, est de 2,6 millions DA. S’agissant des autres communes du territoire national, le prix d’un logement F2 est fixé à 2,3 millions DA, un F3 à 3,3 millions DA et un F4 à 4,1 millions DA. Selon le ministère de l’Habitat, 50% des logements LPA qui seront construits sont des appartements F4, 30% des F3 et 20% des F2.

Il est bon à savoir que l’aide frontale octroyée par l’Etat pour l’acquisition d’un logement promotionnel aidé est de 700.000 DA si le revenu est supérieur à une fois le salaire national minimum garanti et inférieur ou égal à quatre fois le salaire national minimum garanti, 400.000 DA lorsque le revenu est supérieur à quatre fois le salaire national minimum garanti et inférieur ou égal à six fois le salaire national minimum garanti. Pour rappel, le ministère de l’Habitat, de l’Urbanisme et de la Ville a programmé la réalisation de 50.000 nouveaux logements LPA en 2019 au niveau national. Ces 50.000 unités, destinées à la classe moyenne, ont été enregistrées durant l’exercice 2019, outre 70.000 unités programmées en 2018, soit un total de 120.000 logements LPA.

Pour la capitale, au moins 7000 logements de cette formule sont inscrits en attendant l'enregistrement de la vraie demande des citoyens pour augmenter le quota.

Kamélia Hadjib