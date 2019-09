Projets routiers : Coordination intersectorielle

Le ministre des Travaux publics et des Transports, Mustapha Kouraba, a mis l’accent, vendredi dans le wilaya d’Adrar, sur la nécessité d’une coordination sur le terrain des actions des différentes instances concernées par les projets routiers, dans un souci d’efficience et de qualité de réalisation.

S’exprimant lors de son inspection du projet de réhabilitation d’un tronçon routier reliant sur 70 km la wilaya déléguée de Timimoune à la commune de Tinerkouk (extrême Nord de la wilaya), le ministre a mis l’accent sur l’intérêt à accorder à la réalisation des accotements de route, pour préserver la vie et les biens des usagers de la route, ainsi qu’à œuvrer à la formation des techniciens du secteur et leur sensibilisation sur l’importance multiforme des infrastructures de base. Sur site, un exposé a été présenté sur les différentes phases de réalisation de la RN-101 reliant la commune de Tinerkouk à la wilaya d’El-Bayadh sur 150 km, ainsi que sur les contraintes naturelles auxquelles est exposée la circulation routière sur cet axe, notamment l’ensablement de la chaussée.

A ce propos, M. Kouraba a appelé à renforcer les efforts d’entretien, assurant d’un appui de son département aux services locaux du secteur, à travers l’octroi d’un quota conséquent de postes d’emploi dans ce cadre. Le ministre avait auparavant inspecté le projet de la nouvelle gare routière de la commune d’Ougrout, dont les travaux ont été finalisés, donnant des instructions pour en confier la gestion à l’entreprise SOGRAL afin d’entamer prochainement son exploitation, et a annoncé aussi un renforcement de la flotte dans cette commune de trois bus de transport urbain. Le ministre des Travaux publics et des Transports a également inspecté, en ce deuxième jour de sa visite de travail dans la wilaya d’Adrar, le projet de réalisation d’un pont au niveau d’une zone d’écoulement de l’Oued Messaoud sur l’axe routier de Chenachène reliant les wilayas d’Adrar et de Tindouf sur 520 km. Il s’est aussi enquis du projet de route reliant sur 25 km les communes de Bouda et Tsabit, appelé à atténuer les contraintes de distances pour les habitants de Bouda (ouest d’Adrar) qui devaient parcourir quelque 100 km pour rallier le Nord de la wilaya via Adrar. Au terme de sa visite, le ministre a salué les efforts déployés par les différents acteurs du secteur pour réduire les distances et désenclaver les différentes régions de la wilaya, révélant, par ailleurs, que le secteur œuvre au renforcement de la couverture en matière de transport urbain dans les agglomérations connaissant une extension de leurs concentrations d’habitations.