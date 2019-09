Neurochirurgie : échange d’expériences avec la Turquie

La revue Santé Mag et Anadolu medical center ont organisé hier à Alger une rencontre algéro-turque sur la neurochirurgie intitulée «Les dernières avancées dans le domaine de la neurochirurgie» encadrée par des experts algériens et turcs. Les chefs de service de neurochirurgie de l'EHS Zemirli et du CHU de Bab El- Oued et une équipe du CHU de Sétif ont présenté l'expérience algérienne dans la prise en charge de cette pathologie.

De son côte, le chef de service de neurochirurgie du Centre médical d'Anadolu (Turquie) a présenté les dernières techniques en cours dans son pays. Des praticiens spécialistes de ce pays étaient présents à ce rendez-vous médical. Cette occasion a été mise à profit par les organisateurs pour évoquer l’échange d'expériences et le partenariat entre les médecins des deux pays.