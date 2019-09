Algérie - Tunisie : Caravane sanitaire commune

La commune de Heddada dans la wilaya de Souk-Ahras a abrité jusqu'à hier la deuxième phase de la caravane sanitaire commune algéro-tunisienne, dans le cadre de l'exécution des activités de coopération militaire bilatérale dans le domaine de la santé militaire, indique un communiqué du ministère de la Défense nationale (MDN). «Dans le cadre de l'exécution des activités de coopération militaire algéro-tunisienne dans le domaine de la santé militaire, la commune de Heddada dans la wilaya de Souk-Ahras (5e Région militaire), a abrité la deuxième phase de la caravane sanitaire commune algéro-tunisienne, après la première phase qui s'est déroulée dans la localité de Sakiet Sidi Youcef en Tunisie les 21 et 22 septembre 2019», précise le communiqué. «Cette deuxième phase, qui a vu le déploiement d'antennes médicales composées de praticiens médicaux relevant des différentes structures des services de Santé militaire de la 5e RM et de leurs homologues des services de Santé militaire tunisiens, a permis de prendre en charge les populations civiles en termes de consultations, d'explorations radiologiques et d'analyses de laboratoire, associée d'une campagne de prévention et de sensibilisation sur les maladies cancéreuses», souligne la même source. «Il convient de signaler que cette caravane sanitaire commune algéro-tunisienne, qui est organisée pour la troisième fois consécutive, après le succès enregistré lors des précédentes caravanes en 2017 et 2018, a pour objectif de promouvoir la coopération bilatérale entre les services de santé militaire des deux pays et de répondre aux doléances des populations des zones frontalières entre l'Algérie et la Tunisie, qui ont exprimé, à leur tour, leur satisfaction et leur appréciation de cette initiative qui a permis à de nombreux citoyens de la région et des zones limitrophes de bénéficier de soins de qualité, et ont émis leur souhait de perpétuer ce genre d'initiatives au profit des citoyens de ces zones», ajoute le communiqué.