Commune d’In-Ghar (Tamanrasset) : Un hôpital en perspective

Un hôpital de 60 lits a été inscrit au profit de la commune d'In-Ghar, wilaya déléguée d'In-Salah (750 km au nord de Tamanrasset), a annoncé, hier, le ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, Mohamed Miraoui.

«Une structure hospitalière d'une capacité de 60 lits a été retenue au profit de la population de la commune d'In-Ghar, en vue de promouvoir les prestations médicales à l'effet de satisfaire les citoyens de cette région de l'extrême Sud du pays», a fait savoir M. Miraoui, en marge de la visite d'inspection des installations médicales dans le cadre de sa visite de travail dans la région. Entre autres mesures importantes prises pour l'amélioration de la prise en charge médicale des populations du Sud du pays, le ministre a fait part de la consolidation des programmes de jumelage inter-hôpitaux du Nord et du Sud du pays et le prolongement des séjours des staffs médicaux encadrant ces initiatives. S'agissant de la couverture médicale des populations nomades, M. Miraoui a annoncé la prise de mesures incitatives pécuniaires au profit des équipes médicales, pour les encourager aux déplacements vers les régions enclavées et déshéritées et assurer des prestations médicales de qualité au profit des nomades. Le ministre de la santé a amorcé sa tournée de travail dans la région par l'inspection, au chef-lieu de la wilaya déléguée d'In-Salah, d'un chantier de réalisation d'un hôpital de 120 lits pour un montant d'investissement de plus de trois milliards de DA. Sur site, le ministre, qui a jugé «faible» le taux d'avancement des travaux estimé à 15%, a mis l'accent sur la nécessité de hâter les travaux pour livrer cette structure dans les délais impartis. Appelant à renforcer le chantier en ouvriers, notamment en main-d'œuvre locale, M. Miraoui a avancé, à ce titre, que la population locale est en quête de pareille structure hospitalière, dont les travaux de réalisation ont été confiés à l'entreprise Cosider. Il a également instruit les responsables du projet d'accroître le nombre de logements de fonction (10 unités actuellement) et de procéder à la création d’espaces verts autour de cet hôpital. Le ministre a, en marge de l'inspection de l'établissement public hospitalier (EPH) d'In-Salah, indiqué, dans une rencontre avec des citoyens de la région, que cette visite vise à s'enquérir des préoccupations de la population afférentes aux besoins médicaux et de suivre également l'exécution des dernières mesures prises par le gouvernement pour la promotion des prestations médicales en direction des populations des wilayas du Sud du pays. L'on relève entre autres préoccupations soulevées par les citoyens, le manque de praticiens qu'ils jugent «insuffisants» pour satisfaire les besoins de la population, avant de souligner la nécessaire amélioration des prestations pour une meilleure prise en charge des patients admis au niveau de cette structure, ce qui leur épargnerait les évacuations et déplacements vers les structures hospitalières des wilayas voisines. Le ministre a, dans ce cadre, fait part du renforcement, en perspective, du staff médical de l'EPH d'In-Salah de deux praticiens spécialistes au service de pédiatrie et d'un spécialiste en imagerie médicale. La région s'est vue accorder, dans le cadre de la Caisse de garantie et de solidarité des collectivités locales, une enveloppe de 200 millions DA destinée à la réhabilitation et l'équipement de dix salles de soins implantées à travers les communes d'In-Salah, Foggaret-Ezzoua et In-Ghar, a-t-on expliqué à la délégation ministérielle.