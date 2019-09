Union syndicale des travailleurs du Maghreb arabe : Labatcha, élu président du Conseil central

Trois mois après avoir été plébiscité à la tête de l’Union générale des travailleurs algériens (UGTA), Salim Labatcha, a été élu vendredi à Tunis, président du Conseil central de l'Union syndicale des travailleurs du Maghreb arabe (USTMA).

A l'issue de sa rencontre avec son homologue tunisien, M. Labatcha souligne que cette visite «vise à discuter de la conjoncture actuelle ainsi que des moyens à mettre en œuvre pour renforcer les relations bilatérales et l'action syndicale avec l'Union des travailleurs arabes et l'Union africaine des travailleurs».

Il relève que «les deux organisations syndicales œuvrent «à préserver et à raffermir les relations séculaires et historiques entre la Tunisie et l'Algérie de manière à répondre aux aspirations des peuples des deux pays frères».

De son côté, Le secrétaire général de l'UGTT Nourredine Taboubi, a souligné, pour sa part, que les «deux syndicats signeront d'ici la fin de l'année une série de conventions en vue de servir les intérêts des travailleurs tunisiens et algériens ainsi que l'économie des deux pays». Rappelons que lors du 5e Congrès de l’USTMA, tenu en février dernier, il été relevé que la participation de l'Algérie témoigne de l'intérêt qu'accorde le Gouvernement algérien à l'action maghrébine commune et son souci de poursuivre et de renforcer la coopération et la coordination en vue de relancer le développement et réaliser l'intérêt du travailleur de manière particulière et le citoyen de manière générale. L'expérience de l'Algérie a été mise en exergue dans le cadre de la concertation et du dialogue social et sa régularité avec les partenaires économiques et sociaux, ayant permis de réaliser d'importants acquis sociaux, notamment la consécration de droits socio-économiques, la promotion de l'emploi et le renforcement de la couverture sociale au profit des travailleurs. Par ailleurs, il convient de préciser qu’après son élection à la tête de l’UGTA, M. Salim Labatcha a indiqué que parmi les autres objectifs que la Centrale syndicale s'est fixée, figure la nécessité d’«assurer la pérennité de l’outil de production, qu’il soit public ou privé, dont certains des dirigeants sont poursuivis par la justice, mais dont les entreprises doivent être épargnées».

Fouad I.