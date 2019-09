Importation de véhicules : Le dossier transmis à l’APN

Les concessionnaires automobiles actifs sur le marché national et même ceux qui avaient déjà été suspendus en raison de la crise que connait le marché de l’automobile depuis 2015, se sont empressés de saisir le Parlement en lui proposant un dossier mettant en avant la faisabilité de l’importation des véhicules de moins de 5 ans.

Ce qui fera très certainement baisser les prix des véhicules par rapport aux prix des véhicules de moins de 3 ans qui demeure élevés. Présent à la conférence de presse de présentation de la stratégie industrielle de BAIC Algérie, le président de l'Association nationale des concessionnaires multimarques a révélé que le prix de la voiture la moins chère de moins de 5 ans sur le marché européen équivaut à 2.500 euros, ce qui incite aujourd'hui les concessionnaires à gagner la franchise des voitures de moins de 5 ans au lieu des importations des véhicules de moins de 3 ans, inscrites au titre de la loi de finances 2020.

M. Youcef Nebbache a précisé à cette occasion que les députés de la Commission des finances et du budget de l'Assemblée populaire nationale accompagneraient les concessionnaires dans leur doléance, à savoir l’augmentation du nombre d’années d'importation des voitures d'occasion de 3 à 5 ans, compte tenu des «avantages» que ces véhicules présentent dans la mesure où l'importation de voitures de moins de 3 ans ne contribuera pas à «casser» véritablement les prix appliqués et par les concessionnaires automobiles et par les particuliers qui «exagèrent» en proposant leurs véhicules à des prix «exorbitants».

«L’importation des véhicules de moins de 3 ans ne se répercutera point sur les prix actuels des véhicules, bien au contraire. La politique de la hausse de prix aura de belles années devant elle si les pouvoirs publics ne changeront pas ce point inscrit au projet de loi de finances 2020», estime l’ex-président de l’association des concessionnaires automobiles multimarques, qui considère également que l’importation des marques américaines tels Ford ou Chevrolet contribueront fortement à la baisse des tarifs surtout lorsqu’il s’agit des modèles des années 2014 et 2015.

«En sus de ces marques, les modèles européens des années suscitées seront également moins chers, ce qui permettra aux personnes intéressées d’importer ces modèles qui baisseront les prix du marché local de l’automobile», a-t-il ajouté.

Il dira que les importations des véhicules de moins de 5 ans auront un impact quasi direct sur les tarifs des véhicules neufs assemblés dans les usines des investisseurs algériens qui commercialisent les modèles à des prix exorbitants et notera que la conjecture actuelle que traverse le pays a obligé les pouvoirs publics a «rouvrir» des dossiers de projets de réalisation des usines d’assemblage d’automobile que l’ancien ministre de l’Industrie et des Mines, Abdesslam Bouchouareb, avait bloqué pour ses «intérêts personnels».

Selon lui, des dizaines d'entrepreneurs se sont précipités pour déposer leurs dossiers d’investissement sur la table du ministère de l'Industrie et des discussions ont été également ouvertes avec des partenaires étrangers, notamment après l’annonce de la suppression de la règle 51/49 qui a soulevé beaucoup de critiques des investisseurs.

«La suppression de la règle 51/49 ouvrira les portes à de nombreux investisseurs étrangers qui s’intéresseront davantage au marché algérien, particulièrement dans la production automobile», a conclut M. Nebbache.

Mohamed Mendaci