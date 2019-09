Résolution de la crise économique et politique : La diaspora, un facteur clé

Une rencontre nationale regroupant chercheurs, enseignants universitaires, médecins et ingénieurs venant de différents pays a été organisée, hier à l’hôtel El-Aurassi (Alger).

S’exprimant à cette occasion, le président du forum des compétences algériennes, le Dr Adel Ghebouli a exprimé sa pleine satisfaction quant à la tenue de cette première rencontre, indiquant que «celle-ci constitue un signal fort de l’importance qu’accorde la diaspora établis à l’étrangers à son pays et leur souhait de participer efficacement à l’édification d’une nouvelle Algérie». Il a souligné que le FCA a été créé pour offrir un espace de dialogue et de concertation entre l’élite algérienne qui se trouve à l’intérieur du pays et celle établie à l’étranger pour l’échange d’idée et de réflexion autour de différents sujets et la mise en œuvre des projets concret au profit de notre société. Il a annoncé à cet effet le souhait de son association de créer prochainement d’un centre de formation d’excellence et la création d’une université privée. Mettant à profit cette occasion, le président de FCA a appelé les compétences algériennes à participer au projet du F.C.A à travers leurs idées respectives. En réponse, à la question de savoir le nombre des participants, il dira que cette rencontre a regroupé plus de 60 professeurs et chercheurs, venant de 20 pays (Canada, Japon, France, Allemagne, etc.) Il dira dans ce sens qu’à la clôture de cette rencontre des propositions sous forme des recommandations seront transmises ensuite aux autorités concernes et à la presse. De son côté, le président de l’association Aurès Rezki Sebai a mis en exergue le rôle important que peut jouer la diaspora dans la construction et le développement de l’Algérie. Il a indiqué que la plupart des cadres algériens établis à l’étranger ont exprimé à l’unanimité leur souhait de contribuer davantage pour aider notre pays à sortir de la crise actuelle, insistant à cet effet sur la nécessité d’accorder une importance à l’élite qui a des compétences pour guider la nation et le peuple. Selon lui, il est temps de créer des tribunes où les sujets les plus importants pour notre pays soient débattus et analysés. Il faut créer des institutions respectables et durables, qui nous permettront de concevoir des idées sur lesquelles on peut en conséquence faire avancer notre pays. Et de poursuivre : «Le plus important maintenant est de construire l’homme de demain, car l’Algérien est complètement déstructuré mentalement, et il est perdu, il ne sait plus à quel saint se vouer». Il est temps a-t-il également insisté sur la nécessité de lui rendre les vrais repères de son identité et de son histoire. «Le pouvoir de savoir doit dominer», a-t-il soutenu. Il y a lieu de noter que la diaspora algérienne est davantage concentrée d’abord en France, où il y a 3 à 4 millions de personnes, et en deuxième position au Canada où on trouve plus de 200.000 personnes.

Makhlouf Ait Ziane