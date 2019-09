Mostaganem : Plaidoyer pour le Melhoun

Les participants à un colloque national sur la poésie melhoun ont mis l’accent jeudi dernier à Mostaganem sur l’importance d’adopter cette expression littéraire comme source et référence historiques des événements.

L’universitaire de Mostaganem, Hamou Feraoun, a souligné que la poésie «melhoun», réservoir inestimable pouvant conserver l'Histoire et la Mémoire des peuples au moindre détail, constitue une matière considérable susceptible d'intéresser les chercheurs en histoire et civilisation, soutenant que les poètes du Melhoun sont considérés comme étant des écrivains et des historiographes de par leur suivi des événements et leur contact avec la société.

Le chercheur en patrimoine de Mostaganem, Khaled Chahlal Yacine, a affirmé, pour sa part, que les poètes du Melhoun ont reproduit des événements historiques dans une forme de contes et de récits, citant certains strophes de poètes algériens dont celle décrivant les événements de la bataille de Mazaghran (1558), ou encore celle rapportant l'enrôlement obligatoire des Algériens dans l’armée française lors de la Première guerre mondiale (1914-1918), entre autres évènements saillants d'alors dont la bataille de la marine algérienne (Hawz Malta).

Le président de la Ligue nationale de poésie populaire, Omar Bouaziz, a soutenu que la poésie melhoun «est une source principale d’histoire interprétant des événements et des faits et renseignant sur leur géographie.»

L'universitaire de Tiaret, Mohammed Bellil, a indiqué que des poètes du melhoun sont des témoins de leurs époques qui relatent dans leurs récits versifiés des étapes historiques vécues. Tenue à la bibliothèque principale de lecture publique «Dr Moulay- Belhamissi» de Mostaganem, la rencontre a regroupé des universitaires et chercheurs des wilayas de Mostaganem, Tiaret, Alger, Biskra et

Souk- Ahras.

Un recueil de 130 pages des œuvres du 5e Colloque national de poésie melhoun, organisé en 2017, a été distribué à cette occasion aux participants.