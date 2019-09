El-Bayadh : 65 poètes à la « Kheima de la poésie populaire »

La 13e édition de la manifestation "Kheima de la poésie populaire" a débuté jeudi dernier à El Bayadh sous le slogan «Patrimoine oral : Mohamed Bitar modèle» avec la participation de plus de 65 poètes venus de 23 wilayas du pays versés dans la poésie populaire et le melhoun.

La cérémonie d’ouverture de cette manifestation culturelle nationale a été marquée par des chants, des récitals poétiques et de spectacles folkloriques animés par des troupes locales.

Cet événement culturel de trois jours permet aux participants de présenter des poèmes sur différents thèmes pour faire connaître ce patrimoine national que recèle l’Algérie, qui seront évalués par un jury d’universitaires en littérature et poésie populaire, a indiqué Okbache Salah, responsable de la direction de la culture «Mohamed-Belkheir», organisatrice de l'événement .

Le programme de la manifestation «Kheima de la poésie populaire» comporte des communications qui seront animées par des universitaires et chercheurs dans cet art populaire. En clôture de la Kheima, plusieurs poètes de la wilaya et d’autres régions étaient honorés.