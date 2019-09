Djamel Allam, un an déjà... : L’artiste aux multiples talents

Cela fait déjà un an que l’artiste aux multiples talents, Djamel Allam, nous a quittés à l’âge de 71 ans. Avec ses chansons, telles que Djawhara, Argu, Mara-d-Youghal, et d'autres titres marquants, l’éternel Djamel Allam à traversé les époques, les générations et même les frontières...

Porte-voix de la chanson algérienne à l’étranger, le défunt Djamel Allam à fait ses débuts dans la musique au Conservatoire de Bejaïa, dirigé à l’époque par le cheikh Sadek El Bedjaoui, au lendemain de l’indépendance, avant d’entamer sa carrière aussi bien en Algérie qu’a l’étranger. Il est parti ensuite en France en 1970 pour s’installer à Marseille puis à Paris, où il s'essaye à la chanson française dans des petites salles de spectacle. En 1972, il apparaît en première partie du spectacle de Brigitte Fontaine et Areski à Alger. En 1974, il travaille à la radio France Inter avec Claude Villers qui le recommande aux disques Escargots (éditeur de François Béranger et Gilles Vigneault). Alors qu’il était machiniste au théâtre du Gymnase à Paris, l’artiste à rencontré de grands noms de la chanson française à l’image de Brassens, George Moustaki, Léo Ferré et Bernard Lavilliers.

Son premier album Argu (Rêve), produit en 1974 par Gilles Bleiveis, remporte un très grand succès auprès du public et des médias. Djamel Allam remplit les grandes salles de France et part en tournée en Europe et aux États-Unis. Entre 1978 et 1985, il produit 3 albums, Les rêves du vent (1978), Si Slimane (1981) et Salimo (1985). Il écrit des musiques de films et de documentaires, dont Ma dernière nuit à la Goutte d'Or de Daniel Duval, diffusé sur TF1. Il est aussi comédien pour le cinéma (Fort Saganne d'Alain Corneau). Il acquiert sa notoriété avec Argu (Rêve) puis M'ara d-yughal (Quand il reviendra). Ainsi, il enchaîne album sur album. Mais c’est surtout par ses choix musicaux que Djamel va marquer le public et les futures générations de chanteurs et musiciens, aujourd’hui, devenus de grands noms de la chanson maghrébine, ou issus de l’immigration, qui monteront sur scène avec lui.

Il ouvre la voie de la fusion entre sonorités traditionnelles berbères et arabes, et la modernité de la world music aux influences jazzy. Il s’inscrit ainsi comme un chanteur universel de la scène de la World Music, ce qui lui vaudra de nombreuses reconnaissances (prix SACEM, etc). Djamel Allam s’est très vite ouvert à tous les publics en franchissant les frontières linguistiques.

Au cinéma, Djamel Allam a participé à plusieurs films en tant qu’acteur, musicien et réalisateur

Né le 26 juillet 1947, à Ilmaten (wilaya de Béjaïa), l'artiste s'est produit sur de nombreuses scènes en Algérie, en Europe et en Amérique, et reste, pour les mélomanes, celui qui a donné avec d’autres artistes comme Idir et Takfarinas, une large audience à la chanson kabyle moderne.

Il a réalisé «Banc public», un court-métrage sorti en 2012 et composé des musiques de films, notamment pour «Prends 10.000 balles et casse-toi» de Mahmoud Zemouri et «La pirogue» de Jean-Claude Berget. Passant devant la caméra, Djamel a été distribué dans plusieurs films notamment le long-métrage «Mostefa Ben Boulaïd» d'Ahmed Rachedi.

Kafia Ait Allouache