Grand angle : Improvisée (?)

La poignée de main «chaleureuse», échangée à l’ONU entre le secrétaire général de la Ligue arabe, Ahmed Aboul Gheit, et le ministre syrien des Affaires étrangères, Walid Mouallem, ne manquera pas de relancer les suppositions sur un probable retour de la Syrie au sein de l’organisation panarabe. Déjà, l’éventualité de la réintégration de ce pays, suspendu de cette instance depuis 2011, avait été fortement évoquée au début de l’année en cours. D’aucuns avaient même annoncé ce retour, à l’occasion du sommet de la Ligue arabe, tenu à Tunis fin mars dernier. Ce retour devait être préparé au Liban, à l’occasion d’un sommet dédié au développement économique et social, tenu le 20 janvier à Beyrouth. Un projet de résolution portant sur la réintégration de la Syrie au sein de la Ligue arabe devait être soumis aux dirigeants arabes réunis dans la capitale libanaise. À cela s’ajoute l’offensive diplomatique de la Russie. En effet, le sujet aurait été évoqué, selon le chef de la diplomatie russe, avec ses interlocuteurs des pays du Maghreb, lors d’une visite de travail effectuée fin janvier. Mais ces efforts n’ont pas abouti. Les deux sommets se sont achevés sans faire référence à la réintégration de la Syrie. Il est vrai aussi que le porte-parole de l’organisation panarabe avait coupé court à toutes rumeurs, en déclarant que «la question du retour de la Syrie au sein de la Ligue arabe n'est pas à l'ordre du jour officiel du sommet de Tunis, le 31 mars». Le bruit a couru que les discussions entre les pays arabes autour de cette question n’avaient abouti à aucun «consensus». Mais, à coup sûr, les images de la rencontre diffusées vendredi sur Twitter vont de nouveau alimenter les suppositions. Et certains ne manqueront pas d’y voir un clin d’œil aux responsables syriens en quête d’un retour parmi les leurs au sein de l’organisation panarabe. Le fait que «la rencontre, très brève, semble improvisée dans un couloir des Nations unies» ne convaincra que peu de crédules. Les images diffusées sur le réseau social préféré des dirigeants politiques semblent suggérer que la procédure de réintégration de Damas n’est plus qu’une question de temps...

Nadia K.