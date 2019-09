Attaques terroristes au Niger : 250 civils tués entre janvier et août

Plus de 250 civils ont été tués et près de 240 autres ont été kidnappés entre janvier et août 2019 principalement dans les régions nigériennes de Diffa (Sud-Est), Tillabéri et Tahoua (Ouest), selon un rapport de l'ONU. «Nous avons déjà dépassé le bilan des années passées.

Avec plus de 250 personnes civiles tuées et plus de 250 enlèvements, le bilan 2019 de la crise sécuritaire sur les frontières (nigériennes) a atteint des chiffres jamais enregistrés», selon un rapport du Bureau de coordination des affaires humanitaires des Nations unies (OCHA), repris par des médias.

Au total, 252 attaques attribuées aux «groupes armés non étatiques» ont été répertoriées entre janvier et août avec 254 personnes enlevées et 79 blessées dans les trois régions, d'après les chiffres publiés par l'OCHA.

La région de Diffa, victime depuis 2015 d'attaque du groupe terroriste nigérian Boko Haram, totalise 173 attaques pour 202 civils tués, 60 blessés et 239 enlevés.

Les femmes et les enfants représentent plus du 70% des victimes des enlèvements, précise l'agence onusienne.