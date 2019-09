Procédure de destitution de Trump par les démocrates : premières injonctions

Les parlementaires démocrates ont sommé vendredi le chef de la diplomatie américaine Mike Pompeo de leur livrer des documents nécessaires à leur enquête sur Donald Trump, manifestant leur volonté d'aller vite avec l'explosive procédure de destitution engagée contre le président républicain.

Soulignant agir «avec célérité et de concert», trois commissions de la Chambre des représentants ont envoyé une injonction formelle au secrétaire d'État.

Ne pas s'y plier «constituerait une entrave à l'enquête du Congrès», lui rappellent-ils dans un courrier.

En parallèle, les élus démocrates à la tête de ces commissions ont déjà fixé les dates pour entendre cinq hauts diplomates, susceptibles de leur fournir des informations sur le scandale ukrainien dans lequel Donald Trump est englué.

L'un d'eux, Kurt Volker, l'envoyé spécial des États-Unis pour l'Ukraine, a démissionné vendredi, selon un responsable.

«Il ne faut pas que ça traîne», a déclaré la cheffe des démocrates au Congrès Nancy Pelosi qui, après avoir tempéré pendant des mois les ardeurs de l'aile gauche du parti, a créé la surprise mardi en décidant d'initier une procédure de destitution de Donald Trump.

Si la démarche a peu de chances d'aboutir pour cause de majorité républicaine au Sénat, elle jette une ombre sur sa campagne de réélection et augure de luttes acharnées jusqu'au scrutin de 2020.

Donald Trump «ne nous a pas laissé le choix», a assuré vendredi la leader démocrate, pour expliquer son changement de position : il a «trahi son serment, mis en péril la sécurité nationale et l'intégrité des élections». Les démocrates lui reprochent d'avoir demandé, à son homologue ukrainien Volodymyr Zelensky, lors d'une conversation téléphonique il y a deux mois, d'enquêter sur l'ancien vice-président Joe Biden, bien placé pour porter les couleurs démocrates en 2020. Cet échange était «parfait», «tout à fait légal», «il n'aurait pas pu être plus honorable», a martelé Donald Trump sur Twitter. Signe de sa nervosité, le locataire du bureau ovale a déclaré «être en guerre» lors d'une conversation privée rendue publique par un témoin.

Le Congrès vient d’entamer deux semaines de vacances parlementaires, mais le président de la commission du renseignement de la chambre basse, Adam Schiff, a fait savoir que ses membres allaient continuer à travailler. «Nous allons essayer de programmer des auditions, d'entendre des témoins, de rédiger des injonctions. Nous allons être bien occupés», a-t-il dit au site Politico.

R. I.