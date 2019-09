Ligue 2 (6e journée) : USMH - JSMB, reporté à une date ultérieure faute de terrain

Le match USM El Harrach - JSM Béjaïa, prévu hier pour le compte de la sixième journée du Championnat de Ligue-2, a été finalement reporté à une date ultérieure, faute d'un terrain pour l'abriter, a-t-on appris vendredi de la Ligue de football professionnel (LFP). Habitués à recevoir au stade 1er-Novembre, à Mohammadia, les "Jaune et Noir" ont été pénalisés dès l'entame de la saison en cours par la fermeture de cette enceinte, car nécessitant d'importants travaux de restauration, ce qui les a obligés à transférer leur domiciliation au stade Omar-Hamadi de Bologhine.

Mais cette solution de rechange ne semble plus être d'actualité, car outre l'USM Alger et le Paradou AC, le stade Omar-Hamadi accueille désormais même le NA Husseïn-Dey, devenu également SDF depuis la fermeture du stade 20-Août-1955, pour travaux.

Un manque d'infrastructures opérationnelles dans le centre de la capitale qui se répercute de manière négative et directe sur la domiciliation de certains clubs, dont l'USMH. Les autres matchs de la sixième journée de Ligue-2, quant à eux, n'ont subi aucun changement de programmation.