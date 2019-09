Petro Atletico de Luanda, premier qualifié pour la phase de poules

Le club angolais de Petro Atletico de Luanda a composté son billet pour la phase de poules de la Ligue des champions d'Afrique de football après le nul (1-1) ramené de Kampala face au Capital City Authority FC en seizième de finale retour. A l’aller les deux équipes s’étaient déjà séparées sur un score de parité (0-0). Le but des Angolais à l’extérieur a fait la différence. Les Ougandais joueront les repêchages pour la Coupe de la Confédération. Deux clubs algériens, l'USM Alger et la JS Kabylie sont concernés par les seizièmes de finale de la Ligue des champions contre respectivement, les Kenyans de Gor Mahia et les Guinéens de Horoya AC. Au match aller, les deux représentants algériens avaient gagné (4-1) et (2-0).