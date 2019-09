Equipe nationale : Adam Ounas, opéré et absent 6 semaines

Mauvaise nouvelle pour Adam Ounas. La durée d’absence du milieu de terrain algérien de l’OGC Nice, estimée initialement à dix jours, pourrait être plus longue finalement. Selon les dernières informations, il pourrait être opéré et indisponible six semaines.

Blessé à un genou lors du derby AS Monaco-OGC Nice (défaite 3-1), Adam Ounas était déclaré absent dix jours seulement, selon son entraîneur Patrick Vierra. « Plus de peur que de mal, il en a à peu près pour 10 jours. On ne l'aura pas pour les deux prochains matchs», a précisé le coach niçois en conférence de presse, jeudi dernier. Finalement, l’absence de l’ancien joueur du SSC Napoli pourrait être plus longue que prévu. En effet, selon la presse française, l’Algérien devrait subir une «légère» intervention chirurgicale et devrait être indisponible environs six semaines.

Si la durée de son absence venait à se confirmer, Adam Ounas pourrait rater les deux prochains matches de l’EN, le 10 octobre prochain face au RD Congo au stade Mustapha-Tchaker de Blida, et le 15 octobre à Lille face à la Colombie.

Déjà absent lors de la réception du Bénin, ce mois de septembre, au stade 5-Juillet, Ounas devra attendre le début des éliminatoires à la CAN-2021, prévues le mois de novembre prochain, pour rejouer avec les Verts.

Amar B.