Dans la lucarne : Envahissement équivaut à défaite

Le football dans tous les pays du monde est appelé à faire de l’éthique sportive son «cheval de bataille». La FIFA en a fait son dada en insistant dans toutes les compétitions, tous niveaux, à exhiber une banderole vouant les vertus de la sportivité dans le football. C’est vrai que l’appel lancé par l’instance suprême a donné ses fruits, mais cela n’a pas empêché les «fauteurs de troubles» de sévir dans la grande majorité des terrains de football. Cela est lié au fait que beaucoup n’aiment pas l’éthique sportive du fait qu’ils sont animés d’un «chauvinisme» sans pareil. Ils ne cherchent que le succès de leurs équipes. Pour le reste, comme le beau jeu, ça n’a pas d’intérêt pour eux. C’est pour cette raison que la violence, avec de telles personnes, ne s’arrêtera pas aussi facilement. Cela nécessite des campagnes de sensibilisation intenses afin d’espérer une amélioration sensible, mais… Certes, ce ne sera pas facile, mais il faut tout tenter pour vaincre tôt au tard ce «fléau» qui a la «peau dure». Cette saison, notre championnat avait bien débuté et la sportivité, dans l’ensemble, a été plus ou moins respectée, hormis quelques cas sans gravité. Il y a quelques jours, plus précisément lors de la 5e journée de Ligue-1 , on avait assisté à des scènes, pour le moins condamnables, à dix minutes de la fin de la rencontre JSK-CRB alors que le score était en faveur du CRB (3 à 0). Il y eut un envahissement de terrain causant des blessés. La commission de discipline s’est alors réunie en sanctionnant la JSK de quatre matches à huit clos et la perte du match. Ce qui était évident. Une sanction qui pourrait inciter à la réflexion tous les contrevenants à l’avenir. Certains préconisent carrément la défaite et la défalcation de trois points. Ce qui va donner à réfléchir aux uns et autres. Le problème que nous venons de vivre n’est nullement l’apanage d’un club donné et risquent tous de «déraper». D’où les mesures qui s’imposent pour donner à la sportivité toute son acception. Car, un match peut connaître la victoire, le nul ou la défaite. C’est la raison même d’une compétition sportive et l’organisation de plusieurs challenges, toutes compétitions confondues à travers le monde. Celui qui déteste la sportivité a raté l’occasion de rester chez lui. Sur le plan africain, la CAF est en train de sortir de sa léthargie pour tenter de trouver une solution à certains problèmes relatifs à l’envahissement de terrain dans les rencontres gérées par cette instance, aussi bien au niveau des clubs que des nations. Dorénavant, tout envahissement de terrain verra l’arbitre arrêter la rencontre avec la défaite de l’équipe fautive. On avait vu lors du match Gambie-Algérie, à Banjul, comment les supporters gambiens avaient envahi la main courante. Ils étaient nombreux et n’ont pas été sanctionnés, mais ce ne sera plus le cas actuellement. Celui qui faute sera automatiquement mis au pilori avec une défaite assurée. Vaut mieux tard que jamais. Et cette réaction de la CAF est toujours la bienvenue.

Hamid Gharbi