Coupe d’Afrique des clubs : Les Algériens optimistes mais…

Les représentants algériens dans les différentes coupes d’Afrique des clubs retrouveront la compétition continentale, aujourd’hui. À l’exception du Chabab de Belouizdad, qui évoluera à domicile face aux Égyptiens de Pyramids FC, les autres devront faire leurs preuves hors de leurs bases. La JS Kabylie se déplacera en Guinée, pour croiser le fer avec Horya Conakry. De son côté, l’USM Alger ira au Kenya se mesurer à Gor Mahia, alors que le Paradou AC se rendra en Tunisie pour affronter le SC Sfax.

Au stade 5-Juillet, dont la pelouse laisse à désirer, le Chabab de Belouizdad sera hôte de la formation caïrote de Pyramids FC. Une rencontre comptant pour le

1/16es de finale retour de la coupe de la CAF. Au match aller, les deux teams se sont séparés sur un score de parité (1-1). Bien que méfiants, les protégés du coach Amrani, auteur d’une belle victoire en championnat à Tizi-Ouzou, aborde cette partie avec beaucoup de sérénité et d’optimisme. «On doit oublier le score du match aller qui peut s’avérer un véritable piège et se concentrer sur cette seconde manche pour la gagner. Il faut marquer, cependant plus qu’un, pour se mettre à l’abri et éviter toute surprise. On sait très bien que l’adversaire, qui jouera dos au mûr, ne va pas nous faciliter la tâche. L’équipe est sur une bonne dynamique, notamment après le succès face à la JSK», a indiqué le latérale gauche du CRB Djerrar.

À souligner toutefois que le club Algérois sera privé de son attaquant vedette Gasmi, toujours en convalescence.

Dans la même compétition, le Paradou Athletic Club, qui a précipité le départ du coach monténégrin, Jovovic Nebojsà, après son succés à Alger (3-1) face au CS Sfax, se produira au stade Taib M’hiri pour valider son billet qualificatif pour le tour prochain, face au représentant tunisien.

Les joueurs du technicien portugais, Châlo, dans une forme olympique en ce moment, devront tout de même se méfier de la réaction de la bête blessée. Le CSS s’est imposé à Kairaouan face à la JSK (2-3), grâce notamment à un doublée de sa star Chaouat. «On a remporté une précieuse victoire à Alger, mais on n’est pas encore qualifié. Il va falloir finir le travail à Sfax. Pour cela on doit développer notre jeu et surtout rester prudent face à un redoutable adversaire, qui peut nous faire mal à tout moment. Cela dit, on est confiant et on croit en nos chances. L’équipe, qui, faut-il le rappeler, à connu le départ de joueurs importants commence à retrouver ses automatismes. Les jeunes éléments qui ont intégré le groupe commencent à s’adapter», a déclaré le gardien de but du PAC, Moussaoui. À noter que le CS Sfax n’a toujours pas annoncé le nom de son futur entraineur.

En Ligue des champions, l’USM Alger,

auteur d’une large victoire (4-1) au match aller à Tchaker, face au leader du championnat Kenyan, devra confirmer. Face à la formation de Gor Mahia, les poulains de Dziri affichent beaucoup d’optimisme et se montre déterminés, malgré les difficultés financières que traverse le club de la capitale. «Nous irons à Nairobi pour valider notre billet qualificatif pour la phase des poules, qui reste notre objectif premier. Bien que l’équipe était privée de ses internationaux lors de la première partie de préparation de ce match, je peux dire que l’équipe sera en jambe pour ce rendez vous. Cela dit, il ne faut pas croire que ce sera une simple formalité. Les Kenyans vont tout faire pour tenter de renverser la vapeur», a confié Drizi, jeudi dernier, avant le départ de la délégation algéroise pour Nairobi, via Istanbul.

La JSK, qui sera en déplacement en Guinée, aura la tâche un peu plus compliquée. Malgré un succés de (2-0) à domicile, les protégés de l’entraîneur français, lourdement défaits à Tizi-Ouzou en championnat par le CRB (0-3), devront retrouver le moral, sa solidité défensive et les ressources nécessaires pour préserver leur avantage face à une redoutable équipe de Horaya Conakry. Il faut dire que l’échec face au Chabab et les incidents survenus au cours de cette partie, ont un sérieux impact sur le moral des troupes. Velud, qui a consacré sa préparation à cet aspect, en prévision de la confrontation face à Conakry, en est bien conscient. «Je ne vous le cache pas, les joueurs ont été très touchés par ce qui s’est déroulé à Tizi-Ouzou. Cela dit, ils ont montré leur professionnalisme en préparant sérieusement le match de Ligue de champion avec l’ambition d’arracher la qualification pour la phase des poules et se réconcilier avec notre public. Pour ce qui est de la rencontre de dimanche (aujourd’hui), je vous avoue que c’est un optimisme mesuré et raisonnable que j’éprouve. Certes, nous disposons d’un avantage non négligeable, mais nous restons méfiants quand même. Je connais parfaitement l’Afrique. Ce n’est jamais évident d’évoluer à l’extérieur. L’avantage du terrain est considérable», a souligné Velud, la veille du déplacement de son team. Pour rappel, les Canaris seront privés de leur deux attaquants de pointe, en l’occurrence Banouh et l’international Kenyan Juma.

Redha M.

Programme des matchs :



Coupe de la CAF

CS Sfax – Paradou AC (18h00)

CR Belouizdad – Pyramids FC (17h45)

Ligue des Champions

Horaya Conakry – JS Kabylie (17h00)

Gor Mahia – USM Alger (14h0